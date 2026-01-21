Neonato morto a Modena pochi giorni dopo il cesareo, disposta autopsia e aperta un’inchiesta

Immagine di repertorio.

La Procura di Modena ha aperto un'inchiesta sulla morte di un neonato deceduto nei giorni scorsi al Policlinico della città emiliana, a breve distanza dalla nascita. Il bambino era venuto al mondo con parto cesareo e le sue condizioni cliniche erano apparse da subito critiche. Per questo era stato trasferito nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale, dove è morto dopo alcuni giorni di ricovero.

L’apertura del fascicolo giudiziario è seguita alla denuncia presentata dai genitori. Sei operatori sanitari – tra medici e ostetriche in servizio nel reparto di ginecologia del Policlinico modenese – risultano indagati con l’ipotesi di omicidio colposo. Si tratta, spiegano fonti giudiziarie, di un passaggio formale necessario a consentire tutti gli accertamenti utili a ricostruire quanto accaduto e ad attribuire eventuali responsabilità.

La Procura ha già disposto l’autopsia sul corpo del neonato: l’esame autoptico, che verrà effettuato nelle prossime ore, dovrà chiarire le cause del decesso e verificare se vi siano state criticità nella gestione clinica prima e dopo il parto.

Parallelamente, anche l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena ha avviato verifiche interne. In una nota, la direzione ha espresso il proprio cordoglio ai familiari e ha fatto sapere di aver attivato le procedure previste in casi analoghi "per chiarire gli avvenimenti in attesa anche degli esiti dell’esame autoptico, che potrà fornire una risposta il più completa possibile sulle cause del decesso".