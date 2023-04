Neonata di 15 giorni muore all’ospedale di Palermo, momenti di tensione: interviene la polizia Una neonata di 15 giorni è morta questa mattina all’ospedale di Palermo. Dopo la notizia del decesso si sono registrate tensioni presso il nosocomio. L’ipotesi è quella della “morte in culla”

A cura di Chiara Ammendola

Momenti di tensione questa mattina all'ospedale di Palermo in seguito alla notizia del decesso di una neonata di soli 15 giorni. La piccola, giunta in pronto soccorso accompagnata dai genitori è stata dichiarata morta poco dopo il suo ingresso in nosocomio.

Una corsa contro il tempo quella dei famigliari che, come i medici, nulla hanno potuto per salvare la neonata. Sembra infatti che sia giunta presso l'ospedale Di Cristina di Palermo già morta. Del decesso della piccola sono state allertate le forze dell'ordine che si sono recate sul posto per raccogliere la denuncia della famiglia.

Accertata la morte, è stata informata la procura per i minori e sono state avviate le indagini. Ora si dovrà chiarire quando è morta e cosa abbia provocato il decesso, o se si sia trattato dell'ennesimo caso di "morte in culla". Ipotesi al momento tra le più avvalorate considerato che il cuore della piccola abbia smesso di sbattere prima di giungere in ospedale.

Leggi anche Maestra muore in ospedale dopo 10 giorni di attesa per una gastroscopia: indagati 2 medici a Lecce

Comunicata ai familiari le notizia del decesso, fuori e all'interno della struttura sanitaria si sono registrati momenti di tensione, tanto da richiedere l'intervento di alcune pattuglie di polizia dell'Ufficio prevenzione generale.

I casi di morte in culla

I casi di “Sids”, cioè sindrome della morte improvvisa del lattante nota anche come “morte in culla” sono molto rari. I casi hanno una incidenza in Italia dello 0,5 su mille bambini nati, un caso quindi ogni duemila.

Per prevenire la Sids ci sono alcuni accorgimenti per le famiglie: prima di mettere a dormire i bimbi allattati al seno o artificialmente bisogna attendere il tempo del ruttino in modo che i neonati possano espellere l’aria, bisogna poi metterli in culla a pancia in su, ed evitare di inserire oggetti morbidi nella culla, coperte o trapunte troppo spesse. Utilizzare inoltre dei materassi rigidi.