Neonata abbandonata, è stata la nonna a dare l’allarme: “Non sapevo della gravidanza di mia figlia” La bimba appena nata abbandonata sotto una macchina ad Osilo, in Sardegna, è stata ritrovata dalla nonna la quale ha dichiarato di non essersi mai accorta dello stato interessante della figlia. Quest’ultima che poi è stata arrestata, come confermato da fonti investigative a Fanpage.it, avrebbe confidato di aver preso questa scelta perché non voleva tenere il figlio, frutto di una gravidanza indesiderata.

È di questa mattina la notizia che arriva da Osilo, piccolo comune in provincia di Sassari, dove una neonata con ancora il cordone ombelicale attaccato è stata abbandonata e trovata in strada adagiata nei pressi di una macchina parcheggiata in zona.

La dinamica della vicenda non è ancora chiara, attualmente in corso ci sono gli accertamenti delle forze dell'ordine che intanto hanno riferito a Fanpage.it nuovi dettagli circa lo stato di rinvenimento della bambina e le operazioni di soccorso messe in atto una volta ricevuto l'allarme.

Da una prima ricostruzione dei fatti è emerso infatti che gli uomini dell'Arma, durante le prime ore del mattino, hanno ricevuto una telefonata da una donna sconosciuta, la quale informava di essere stata svegliata dal pianto di un neonato.

La stessa sarebbe uscita fuori dalla sua abitazione e si sarebbe accorta della presenza di una bambina, nuda e ancora segnata dal parto. A quel punto avrebbe allertato i soccorsi che si sono prontamente fiondati sul luogo del ritrovamento, somministrando alla piccola tutte le cure necessarie. Successivamente sono stati gli operatori dei soccorsi ad allarmare nuovamente gli uomini dell'Arma che poco dopo hanno raggiunto anch'essi la strada in questione e verificato il tutto.

La donna che ha ritrovato la neonata ha dichiarato di non riuscire a spiegare la provenienza del bambino. Intanto nel suo appartamento e in sua compagnia era presente un'altra ragazza di 29 anni, sua figlia, la quale appariva in evidente stato di agitazione e con un aspetto che faceva pensare ai momenti successivi al parto.

Sono bastati solo pochi minuti affinché la 29enne confessasse di aver abbandonato la piccola sotto una macchina perché frutto di una gravidanza non desiderata. In risposta, la madre avrebbe affermato che non sarebbe stata a conoscenza dello stato di interessante della figlia e che non si sarebbe neppure accorta della sua condizione fisica negli ultimi mesi.

Ora, per quanto riguarda la madre del neonato, questa è stata arrestata per tentato omicidio, mentre la piccola è stata trasferita all'ospedale di Sassari dove ora è in buona condizioni e affidata ai servizi sociali del comune.