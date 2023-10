In strada neonato con il cordone ombelicale ancora attaccato, bimbo salvato in Sardegna La terribile scoperta oggi in Sardegna a Osilo, in provincia di Sassari. A scoprire il neonato sarebbe stato un passante che, allertato dai vagiti del bimbo, ha chiamato i soccorsi. Poco dopo rintracciata la madre. Si indaga per ricostruire l’esatta dinamica di cosa sia accaduto.

A cura di Antonio Palma

Un bimbo appena nato abbandonato da solo in strada, con il cordone ombelicale ancora attaccato, ma vivo. È l’incredibile scena a cui si è assistito oggi in Sardegna a Osilo, in provincia di Sassari. La terribile scoperta nelle prime ore di questa mattina in una strada del piccolo comune interno della Sardegna, non lontano dal capoluogo di provincia. Secondo le prime notizie, il piccolo era completamente nudo ed era stato adagiato nei pressi di una macchina parcheggiata in zona.

A scoprire il neonato sarebbe stato un passante che, allertato dai vagiti del bimbo, è andato a indagare per capire la fonte, trovandosi davanti alla brutta scena. L’allarme è scattato intorno alle 5.30 del mattino di oggi, mercoledì 18 ottobre, quando il passante ha visto il neonato e ha avvertito i soccorsi medici con una chiamata ai numeri di emergenza del 118.

Sul posto in poco tempo sono accorsi i sanitari che hanno preso in cura il bimbo, praticandogli una prima assistenza e trasportandolo immediatamente in ospedale a Sassari con l’ambulanza. Secondo le primissime notizie, il bambino era lì da poco tempo visto che, anche se presentava piccoli segni di ipotermia al momento del ritrovamento, è stato portato in ospedale in condizioni non critiche e ora è già fuori pericolo.

Sul posto anche i carabinieri che poco dopo avrebbero rintracciato la madre che si sarebbe presentata spontaneamente sul posto. Secondo le prime informazioni, anche la donna è buone condizioni e anche lei sarebbe stata accompagnata in ospedale a Sassari. Si sta cercando ora di ricostruire l’esatta dinamica di cosa sia accaduto anche attraverso le testimonianze della donna.