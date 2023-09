Nell’ultimo anno 61 crolli nelle scuole italiane: è record Del totale dei 61, 24 sono avvenuti al Sud e nelle Isole (39%), 23 nel Nord (38%), 14 nelle regioni del Centro (23%) ed hanno provocato il ferimento di sei studenti, un insegnante e una collaboratrice scolastica, oltre che danni e interruzione della didattica.

A cura di Davide Falcioni

Tra il mese di settembre 2022 e quello di agosto 2023 nelle scuole italiane si sono verificati 61 crolli o distacchi di intonaco. A tracciare un bilancio dell'edilizia scolastica è Cittadinanzattiva, secondo la quale si tratta di un numero mai raggiunto in questi ultimi sei anni, da quando è stato avviato questo "censimento" attraverso la rassegna stampa locale.

Del totale dei 61, 24 sono avvenuti al Sud e nelle Isole (39%), 23 nel Nord (38%), 14 nelle regioni del Centro (23%) ed hanno provocato il ferimento di sei studenti, un insegnante e una collaboratrice scolastica, oltre che danni e interruzione della didattica. Quest'anno la novità è che tre episodi riguardano anche le università.

Si è trattato fortunatamente di crolli avvenuti di notte, nei fine settimana o in periodi di chiusura delle scuole per le festività. Le cause sono in gran parte da ravvisare nella vetustà degli edifici e dei materiali con cui sono stati costruiti, nell'assenza o carenza di manutenzione, nella riduzione degli investimenti relativi a indagini e relativi interventi su controsoffitti, solai, tetti, nella mancanza di tempestività.

I dati sono contenuti all'interno del XXI Rapporto di Cittadinanzattiva sulla sicurezza scolastica e degli atenei che sarà presentato il prossimo 23 settembre a Bologna, nell'ambito della ottava edizione del Festival della Partecipazione. Il rapporto farà il punto sulla situazione degli edifici scolastici del nostro Paese e sull'avanzamento dei lavori previsti dal Pnrr, sull'impatto del calo demografico nella scuola, e per la prima volta dedicherà un focus alle condizioni di sicurezza all'interno di un piccolo campione di sedi universitarie di Bologna, Cagliari, Napoli, Roma.

"Non disporre di dati aggiornati in merito allo stato degli edifici scolastici, come appare dall'Open data del ministero dell'Istruzione e del Merito ancora ferma al precedente anno scolastico, non è accettabile così come non lo è la mancanza di aggiornamenti puntuali sugli stati di avanzamento degli interventi del Pnrr per l'edilizia scolastica e i servizi 0-6", ha commentato Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale scuola di Cittadinanzattiva. "Oltre ad un immediato aggiornamento e pubblicazione dei dati suddetti, chiediamo che siano maggiormente informate e coinvolte le scuole, le famiglie e le comunità locali sull'andamento degli interventi del Pnrr, che si provveda con urgenza ad effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte degli enti locali proprietari degli edifici per prevenire il ripetersi incontrollato degli episodi di crolli, strutturali e non, che contribuisce a creare insicurezza e timori per un sereno rientro a scuola di studenti e personale scolastico", conclude.