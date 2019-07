Maxi blitz della polizia all'alba di questa mattina, mercoledì 31 luglio, a Reggio Calabria contro il clan Libri, "una delle più potenti articolazioni della ‘ndrangheta unitaria" secondo gli investigatori. Decine di agenti della squadra mobile di Reggio e dello Sco, per un totale di 150 uomini, hanno eseguito 17 misure cautelari, 12 in carcere e 5 ai domiciliari, chieste dalla Direzione distrettuale antimafia e firmate dal gip. Sono state effettuate anche decine di perquisizioni e sequestri nei confronti di società e imprese per un valore di decine di milioni di euro. I reati ipotizzati sono di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione.

Dall'indagine è infatti emerso che diversi imprenditori e anche politici, locali e regionali, erano completamente al servizio della cosca Libri, nello specifico di loro dicono gli investigatori che erano "asserviti totalmente alle volontà del clan in qualità di soggetti interni o concorrenti esterni". L'inchiesta ha infatti accertato che nel corso degli anni i Libri hanno favorito alcuni imprenditori, apparentemente estranei a qualsiasi contesto mafioso ma in realtà coinvolti nelle dinamiche dell'organizzazione alla quale "partecipavano attivamente", assumendo di conseguenza "posizioni di rilievo" nei settori di competenza, in particolare in quello edilizio, immobiliare e della ristorazione. Di fatto, godevano della protezione della ‘Ndrangheta e allo stesso tempo la finanziavano.