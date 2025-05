Nave da crociera rompe gli ormeggi per forte vento, passeggeri precipitano in mare a Catania

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Momenti di paura oggi al porto di Catania dove una grande nave da crociera ha rotto gli ormeggi a causa del forte vento sbalzando alcuni passeggeri in mare durante la fase di imbarco dei turisti. Due le persone coinvolte che sono cadute in acqua dopo aver perso l’equilibrio mentre si trovavano sulla passerella per salire a bordo della nave. Fortunatamente l’allarme è stato immediato e i due sono stati messi in salvo in brevissimo tempo senza riportare gravi danni fisici. L'incidente ha coinvolto la nave da crociera della Norwegian Cruise Line, la Norwegian Epic coinvolta in tour nei porti del Mediterraneo e delle isole greche.

Fondamentale la rapida reazione da parte del personale di bordo e delle forze di sicurezza presenti sul posto che hanno tratto in salvo i due malcapitati issandoli sulla banchina del porto. Sul posto sono intervenuti in breve tempo anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure mediche e valutato lo stato di salute dei due turisti caduti in acqua, e le forze dell’ordine. I due turisti no sarebbero gravi.

La nave da crociera Norwegian Epic

L'episodio nel tarda mattinata di oggi, venerdì 30 maggio, quando il forte vento che imperversava in zona, per motivi ancora da chiarire, ha fatto muovere repentinamente la grande nave che ha tirato così gli ormeggi in maniera violenta rompendo una bitta, la colonna che si trova sulle banchine dei porti e sui ponti delle imbarcazioni, e alla quale vengono legati o avvolti i cavi d'ormeggio.

Sul luogo dell’incidente anche agenti di polizia con moto d'acqua e i militari della guardia costiera a cui spetterà ora il compito di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Dai primi controlli sul posto, pare che il violento strappo della nave abbia danneggiato anche il molo dove era attraccata l'imbarcazione. Questo ha portato a temporanei rallentamenti nelle attività portuali visto che per permettere i controlli di sicurezza alcune zone sono state isolate per garantire l’incolumità delle persone.