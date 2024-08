video suggerito

Naufragio del Bayesian, indagato il comandante: al vaglio la posizione del marinaio di guardia in plancia James Cutfield, comandante del Bayesian, è stato iscritto nel registro degli indagati per naufragio ed omicidio plurimo colposi per il naufragio della barca a vela affondata a Palermo. Al vaglio anche la posizione del marinaio che era di guardia in plancia. I dubbi sul portellone aperto.

A cura di Ida Artiaco

A sinistra, il comandante del Bayesian, James Cutfield.

C'è un indagato per la tragedia del Bayesian, la barca a vela affondata domenica scorsa nelle acque di Palermo, che ha provocato la morte di 7 persone, tra cui il tycoon Mike Lynch e la figlia 18enne Hannah: si tratta del comandante dell'imbarcazione, il 51enne neozelandese James Cutfield. Le accuse a suo carico sarebbero di naufragio e omicidio plurimo colposi, come riporta La Repubblica.

L'uomo era stato sentito nei giorni scorsi ed anche domenica dagli inquirenti per oltre due ore, mentre il resto dell'equipaggio ha avuto il via libera per lasciare l'Italia, così come i 15 sopravvissuti al naufragio. Al vaglio degli investigatori sarebbe tuttavia anche la posizione del marinaio che la notte della tragedia era di guardia in plancia, dal momento che pare toccasse a lui a dare l'allarme ai passeggeri. Così come il vice comandante, ch

La Procura di Termini Imerese è in questo momento concentrata a scoprire le cause del naufragio di un veliero che non avrebbe mai potuto affondare, anche in condizioni meteo avverse, come ha sottolienato Giovanni Costantino, fondatore e Ceo della società proprietaria dei cantieri che hanno costruito il veliero, definendola una delle "navi più sicure al mondo". Secondo gli esperti, oltre al downburst, a spingere sul fondale il Bayesian potrebbe essere stato un errore tecnico: uno dei portelloni, molto probabilmente quello laterale, è rimasto aperto, il che potrebbe aver fatto inabissare di poppa il veliero a causa della troppa acqua imbarcata. Resta anche da capire dal momento dell'affondamento, fissato alle 4.06, e il lancio del razzo di segnalazione siano trascorsi 32 minuti (4.38).

Intanto, da domani fino a giovedì verranno eseguite al Policlinico di Palermo le autopsie sui corpi delle sette vittime, dal cuoco di bordo, il cui cadavere è stato trovato per primo subito dopo il naufragio, ai coniugi Bloomer e Morvillo fino a Mike Lynch e la figlia Hannah.