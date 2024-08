Il miliardario Mike Lynch tra i 6 dispersi nel naufragio del Bayesian a Palermo: è il fondatore di Autonomy

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Mike Lynch, 59enne fondatore della multinazionale dell'informatica Autonomy, è tra i 6 dispersi nel naufragio del superyacht Bayesian, la barca a vela a bordo della quale c'erano 22 persone, avvenuto stamattina al largo delle coste di Palermo. Lo riportano i media del Regno Unito, secondo i quali l'imbarcazione sarebbe di proprietà dello stesso Lynch. Angela Bacares, moglie del tycoon, invece, stando alle prime informazioni, è stata salvata. Tuttavia, un portavoce della compagnia ha rifiutato di commentare la notizia.

Ribattezzato il "Bill Gates britannico", il suo software si basa sulla teoria matematica bayesiana. Lynch era finito al centro di un caso di frode di alto profilo e in giugno una giuria statunitense lo aveva prosciolto da tutte le accuse relative alla vendita della sua società di software a Hewlett-Packard nel 2011. Era stato estradato negli Stati Uniti per affrontare il processo a maggio dell'anno scorso e ha trascorso 13 mesi agli arresti domiciliari a San Francisco in attesa del processo. Lui ha sempre negato qualsiasi illecito.

Dei 22 passeggeri a bordo del Bayesian, battente bandiera inglese, all’ancora nella notte davanti alla costa di Porticello, a due passi da Palermo, 15 sono sopravvissuti al naufragio, tra cui una bambina inglese di 1 anno, e il corpo di un uomo è stato recuperato. Si tratta del cuoco, nato in Canada ma con passaporto di Antigua, a bordo dell'imbarcazione. A lanciare l'allarme è stato un pescatore, che ha raccontato: "Ero a casa quando c'è stata la tromba d'aria. Ho chiuso subito tutte le finestre. Poi ho visto l'imbarcazione, aveva un solo albero, era molto grande. L'ho vista affondare all'improvviso".