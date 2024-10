Bayesian, i primi video dei sommozzatori durante le ispezioni del relitto sul fondo del mare Le immagini degli interni del Bayesian sul fondo del mare nel programma “Quarta Repubblica”. Il filmato è solo uno dei diversi video acquisiti dalla Capitaneria di porto che indaga sull’affondamento e finito agli atti dell’inchiesta. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Le prime immagini dei sommozzatori tra i resti del Bayesian, la barca affondata il 19 agosto scorso al largo di Porticciolo, a Palermo, saranno mostrate questa sera in tv nella trasmissione “Quarta Repubblica” condotta da Nicola Porro su Retequattro. I video dei sommozzatori che si immergono tra il relitto dello Yacht, praticamente quasi intatto dopo il naufragio, fanno parte dell'inchiesta sul disastro in cui sono morte sette persone.

Le immagini esclusive degli interni del Bayesian sul fondo del mare mostrano i sommozzatori in avvicinamento al relitto e poi gli stessi che si aggirano tra i corridoi, portelloni e stanze dell'imbarcazione il cui affondamento nella tempesta dell'estate scorsa per ora rimane un mistero. Gli stessi corridoi in cui si sono aggirati i soccorritori nei giorni successivi all'affondamento in cerca dei dispersi, purtroppo rinvenuti poi tutti senza vita nelle cabine dove erano rimasti bloccati.

Il filmato è solo uno dei diversi video acquisiti dalla Capitaneria di porto che indaga sull'affondamento e dai quali si cerca di avere quanti più elementi utili a ricostruire la tragedia. Nell'inchiesta per naufragio colposo e omicidio colposo plurimo coordinata dalla Procura di Termini Imerese al momento risultano iscritti come indagati il comandante James Cutfield, l'ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e Matthew Griffiths, il marinaio che era di turno in plancia la notte del naufragio.

L'inchiesta infatti ruota attorno a cosa sia accaduto prima della tragedia e alle mosse messe in atto dall'equipaggio, quasi tutti in salvo tranne il cuoco, per mettere in sicurezza lo scafo in vista della tempesta in arrivo. Tra i principali punti chiave da chiarire c'è quello dei portelloni e cioè se questi erano aperti o chiusi al momento del naufragio del Bayesian. Secondo il capitano, il portellone non era aperto ma il costruttore dello yacht ritiene che questo sia l'unico motivo che spiegherebbe un affondamento così repentino della barca costruita per affrontare l'Oceano.