video suggerito

Dall’arrivo della tempesta al secondo razzo d’allarme: in un nuovo video il giallo del naufragio del Bayesian In un nuovo video, trasmesso in esclusiva dal Tg1, il giallo del naufragio del Bayesian a Palermo: le immagini mostrano il veliero sparire nel buio del mare di Porticello e 37 minuti dopo si vede un secondo razzo di avvertimento. Cosa sia successo in quei lunghi minuti è al vaglio degli inquirenti. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Naufragio del Bayesian a Palermo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un nuovo video, trasmesso ieri sera in esclusiva dal Tg1, getta nuove ombre sul naufragio del Bayesian, il veliero affondato nelle acque di Porticello (Palermo) lo scorso 19 agosto, provocando la morte di 7 persone, tra cui il tycoon britannico Mike Lynch e la figlia 18enne Hannah e il presidente di Morgan Stanley, Jonathan Bloomer, e la moglie.

Nel filmato in questione si vede l'arrivo della tempesta ripreso alle 03.49, con lampi e tuoni di cui è impossibile non accorgersi. Poi, ancora, viene immortalato l'albero maestro del veliero che resta immobile a poche centinaia di metri dal porto, mentre alle 04.01 il Bayesian scompare. Ma – dettaglio interessante che non era mai emerso finora – alle 04.43 si vede un secondo razzo di avvertimento che illumina il mare di Porticello, dunque 37 minuti dopo l'inabissamento della barca a vela.

Cosa sia successo in quei lunghi minuti resta ancora avvolto dal mistero. Di certo sappiamo che un primo segnale era stato lanciato alle 04.34: si tratta del razzo che spinge il comandante di un'altra barca vicina a precipitarsi per lanciare il soccorso. È grazie a questo che i 15 sopravvissuti sono stati recuperati, tra cui i 3 indagati dalla Procura di Termini Imerese. Si tratta del comandante James Cutfield, dell'ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e di Matthew Griffiths, il marinaio che era di turno in plancia la notte del naufragio e che avrebbe dovuto lanciare l'allarme.

Intanto, si sono concluse nei giorni scorsi le autopsie sui corpi delle vittime. Per il cuoco di bordo, Recaldo Thomas l'annegamento è certo, visto che è l'unico a essere stato trovato in mare e poche ore dopo la tragedia. Responso simile per l'avvocato Chris Morvillo e la moglie Neda, mentre alcuni dubbi sono rimasti per i Lynch, in particolare per la 18enne Hannah, che avrebbe presentato anche un trauma alla testa, così come per il presidente della banca Morgan Stanley, Jonathan Bloomer e la moglie, per i quali si attendono anche i risultati di ulteriori accertamenti, anche di tipo tossicologico.