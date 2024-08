video suggerito

Palermo, barca a vela con 22 passeggeri affonda per il maltempo: 7 persone disperse Una barca con a bordo 22 persone è affondata a causa del maltempo che ha colpito il Palermitano. A bordo della barca a vela vi erano 22 persone: 7 risultano ancora disperse. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

A causa del forte maltempo che ha colpito il Palermitano, una barca a vela di circa 56 metri con a bordo 22 persone è affondata intorno alle 5 del mattino nel tratto di mare davanti a Porticello in provincia di Palermo. In 16 sono stati salvati dalle motovedette della guardia costiera e dai vigili del fuoco mentre altri 6 passeggeri risultano dispersi.

L'imbarcazione sarebbe affondata a causa della tromba d'aria abbattutasi sulla zona. I sommozzatori dei vigili del fuoco si sono già immersi per raggiungere lo scafo, situato a circa 49 metri di profondità a mezzo miglio dalla costa. Carabinieri, 118 e protezione civile stanno accogliendo i superstiti.

Sul luogo dell'accaduto sono intervenute Guardia Costiera, vigili del fuoco, 118 e forze dell'ordine. Su richiesta del Comando della Stazione dei Carabinieri di Bagheria, diverse organizzazioni di volontariato si sono recate sul posto per fornire assistenza alla popolazione. I sommozzatori dei vigili del fuoco si sono immersi per raggiungere la barca a vela.

Il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, è stato contattato dalla sala operativa della Protezione Civile regionale e si è attivato per capire come collaborare all'assistenza

La barca a vela affondata batte bandiera inglese e a bordo vi erano 22 persone, un gruppo di turisti che aveva scelto la Sicilia per le vacanze. I sopravvissuti sono già stati portati a terra: si tratta di turisti inglesi, neozelandesi e irlandesi. Un superstite proviene dallo Srilanka e due hanno doppio passaporto inglese-francese.

I dispersi sarebbero ancora sei e si tratterebbe di 4 britannici e 2 americani. I vigili del fuoco hanno inviato anche un elicottero per perlustrare dall'alto la zona. L'imbarcazione, che si chiama "Bayesian" e a bordo c'erano 22 persone. Uno dei dispersi sarebbe il cuoco, unico elemento dello staff che ancora non è stato portato a terra.

Le indagini sono condotte dalla Capitaneria di Porto. Nelle prossime ore sarà sentito il comandante, molto provato da quanto successo. L'imbarcazione si trovava nel porto di Porticello e ieri notte aveva preso il largo.

L'ultima posizione della Bayesan secondo Marine Traffic

Tra i sopravvissuti anche un bimbo di meno di un anno portato all'ospedale dei Bambini di Palermo per precauzione. Il piccolo è arrivato in ospedale con la madre che ha riportato qualche ferita superficiale. Il bimbo sta bene ma l'equipe medica lo sta sottoponendo ad alcuni esami per sicurezza.

L'ultimo a riportare la posizione della Bayesan, colta di sorpresa dalla tromba d'aria alle 4 del mattino, era stato il sito Marine Traffic. Ai sopravvissuti sono state fornite cure mediche e supporto psicologico.