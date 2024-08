video suggerito

Chi sono i morti del naufragio a Palermo: i nomi delle 7 vittime della tragedia del Bayesian Sono stati per ora recuperati 6 dei 7 corpi senza vita dispersi nel naufragio della Bayesian, affondata nei pressi di Palermo per una tromba d’aria. Manca all’appello Hannah Lynch, la figlia 18enne del magnete inglese proprietario dello yacht morto nella tragedia del veliero. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Il naufragio del Bayesian a Palermo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono stati trovati i corpi di 6 vittime del naufragio della barca a vela Bayesian, affondata nei pressi di Porticello (Palermo) dopo essere stata sorpresa da una tromba d'aria. A bordo dello yacht vi erano 22 persone, tra cui 12 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio. Quindici persone sono state tratte in salvo poco dopo il naufragio, mentre in 7 sono rimasti intrappolati nelle cabine del veliero.

Il bilancio ufficiale, aggiornato al 22 agosto, parla di 6 vittime e un disperso. L'elenco delle persone decedute nel naufragio.

I 7 dispersi dopo la tromba d'aria

Dopo il naufragio, in 7 risultavano dispersi e subito sono iniziate le ricerche per riportare le vittime a riva. Dopo 24 ore è purtroppo apparso chiaro che trovare i dispersi vivi fosse impossibile, così sono iniziate le operazioni per riportare a galla i corpi. Alcuni sono stati recuperati nelle ore successive al 19 agosto 2024, mentre resta ancora intrappolata la salma di Hanna Lynch, la figlia 18enne del magnate inglese Mike Lynch, morto nel naufragio.

Chi era Recaldo Thomas, la prima vittima del naufragio

Il primo cadavere recuperato è stato quello di Recaldo Thomas, cuoco di bordo, trovato nei pressi dell'imbarcazione. L'uomo è stato trovato morto nella mattinata del 19 agosto poco lontano dallo yacht affondato. Thomas era lo chef del veliero e viveva ad Antigua, nei Caraibi. Il corpo dello chef di origini canadesi è stato rinvenuto in mare: era l'unico membro dello staff a mancare all'appello.

Recaldo Thomas

Chi era Jonathan Bloomer, presidente di Morgan Stanley International morto in mare

Il corpo del presidente di Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, è stato trovato mercoledì dopo che i sub sono riusciti ad aprire un varco nello scafo per entrare nell'imbarcazione. Bloomer aveva 70 anni e dal 2018 era presidente della controllata londinese della banca d'affari americana. Bloomer, che era sullo yacht insieme alla moglie Anne Elizabeth Judith, era amico di Mike Lynch ed era stato invitato da lui nel viaggio premio che il magnate londinese aveva deciso di regalare ai suoi dipendenti e amici.

Jonathan Bloomer e Anne Elizabeth Judith Bloomer

Anne Elizabeth Judith Bloomer, dedita alla raccolta fondi per la ricerca

Anne Elizabeth Judith Bloomer, la moglie 71enne di Jonathan Bloomer, è stata trovata morta nella stessa cabina del 70enne presidente di Morgan Stanley International. I due coniugi infatti dormivano nella stessa cabina e prima del naufragio avrebbero provato a fuggire, ma senza successo. La donna aveva 71 anni e da anni si dedicava a raccogliere fondi per la ricerca sui tumori ginecologici.

Chris e Neda Morvillo, l'avvocato e la designer americani

Chris Morvillo e sua moglie, Neda Morvillo, sono altre due vittime del naufragio della Bayesian. Marito e moglie sono stati trovati all'interno del veliero affondato nella giornata di mercoledì 21 agosto. Chris Morvillo era l'avvocato americano di Mike Lynch ed era stato proprio lui a seguire l'imprenditore nella causa intentata negli Stati Uniti da Hewlett Packard, a cui il magnate britannico aveva venduto Autonomy, la società informatica da lui fondata. Lynch era stato scagionato nel mese di giugno dalle accuse di frode e falso in bilancio. Morvillo era in vacanza con la moglie, una designer di gioielli che viveva a New York.

Chris e Neda Morvillo

Myke Lynch, proprietario del veliero affondato a Palermo

Anche il corpo dell'imprenditore Mike Lynch è stato trovato nella barca a vela affondata nella giornata di giovedì 22 agosto. Il magnate inglese era rimasto intrappolato all'interno dello yacht di lusso insieme alla figlia che invece non è ancora stata ritrovata. Salva la moglie, Angela Bancares, 57 anni, che è riuscita a fuggire dalla cabina per poi essere salvata dopo il naufragio dall'imbarcazione olandese ancorata poco lontano dal veliero.

Il corpo senza vita del "Bill Gates britannico" è stato recuperato in una delle cabine del Bayesan. Il 59enne era reduce da 13 anni di dispute legali: a giugno era stato scagionato dalle accuse di frode e falso in bilancio mosse da Hewlett Packard. Sua era stata l'idea del viaggio sul veliero con famiglia, dipendenti e amici per festeggiare il successo in tribunale.

Resta invece dispersa Hannah Lynch, unica che ancora manca all'appello. La salma figlia 18enne del magnate inglese non è ancora stata recuperata e continuano le ricerche dei sommozzatori per riportarla a riva.

Mike Lynch