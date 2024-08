video suggerito

Cosa sappiamo della barca affondata a Palermo: "Il Bayesian è sparito all'improvviso" Dal racconto dei testimoni e dei superstiti la ricostruzione di quanto accaduto allo yacht di lusso Bayesian, affondato con 22 persone a bordo al largo della costa siciliana davanti a Porticello, in provincia di Palermo. Solo 15 i superstiti.

A cura di Antonio Palma

"È stato un disastro. È sparita all'improvviso", così i primi soccorritori hanno descritto l'affondamento dello yacht di lusso Bayesian con 22 persone a bordo al largo della costa siciliana intorno alle 04:30 di lunedì nel tratto di mare davanti a Porticello, in provincia di Palermo. Mentre proseguono le operazioni di ricerca dei dispersi dopo il salvataggio di 15 persone, ci si interroga ora su cosa sia accaduto alla barca affondata a Palermo. L'ipotesi principale è una tromba marina causata da una tempesta che in quelle ore ha colpito il Palermitano, affondando la barca a vela. “Non abbiamo visto arrivare la tempesta” ha dichiarato James Catfield, il comandante della barca a vela affondata a Porticello, anche lui ferito e portato al pronto soccorso.

La festa a bordo del Bayesian, poi la tempesta

Secondo quanto ricostruito, a bordo della barca affondata vi era stata una festa e le luci erano ancora accese quando una tempesta ha colpito in pieno l'imbarcazione, spezzando l'albero. Questo avrebbe sbilanciato la nave che si è inabissata in poco tempo. Il capitano di un'imbarcazione vicina, che per prima ha soccorso le 15 persone scampate al naufragio di Palermo, racconta di raffiche di vento fortissime. "Noi siamo riusciti a mantenere la nave in posizione ma una volta passata la tempesta, ci siamo accorti che la nave dietro di noi era scomparsa" ha rivelato infatti Karsten Borner, spiegando che la nave si stava inclinano di lato prima di affondare. Il capitano che ha salvato i sopravvissuti dell'affondamento dello yacht in Sicilia racconta di aver visto un razzo rosso di segnalazione, poi una zattera di salvataggio con 15 persone a bordo.

“A bordo c’era una festa, quando il veliero è affondato era ancora illuminato. Siamo usciti per i soccorsi ma abbiamo trovato solo detriti” ha confermato un altro testimone della tragedia, Fabio Cefalù, pescatore che aspettava che la tromba marina passasse per prendere il largo. "Ero a casa quando c'è stata la tromba d'aria. Ho chiuso subito tutte le finestre. Poi ho visto l'imbarcazione, aveva un solo albero, era molto grande. L'ho vista affondare all'improvviso" è invece il racconto Pietro Asciutto, un pescatore di Porticello che ha assistito al naufragio del Bayesan.

Il terrore sulla barca e la fuga su una scialuppa

Tutto si è consumato in pochi minuti durante i quali a bordo si sono vissuti momenti di terrore. A testimoniarlo è il drammatico racconto di Charlotte Golunski, 36enne sopravvissuta al naufragio con la figlioletta di appena un anno e il marito. “Tutti urlavano. Ho perso mia figlia in mare quando è affondata la barca a vela, poi l’ho riabbracciata subito" ha raccontato la donna, che insieme agli altri superstiti, tra cui il comandante, è riuscita calarsi in una scialuppa di salvataggio che è stata poi recuperata dai soccorritori. La 36enne era a bordo della Bayesian insieme alla bimba, al marito e ad altri dirigenti di una società di Londra, tra cui l'imprenditore e miliardario britannico Mike Lynch, l'uomo che aveva organizzato la vacanza premio e che risulta disperso insieme alla figlia 18enne Hannah. Tra i dispersi del naufragio del Bayesian ci sarebbe anche il presidente della Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, il legale di Linch, Chris Morvillo e Nada Morvillo.

Chi non era sul ponte è rimasto intrappolato

"Ero terrorizzata dai tuoni, dai lampi, e dalle onde che stavano agitando lo yacht e sono uscita" ha spiegato Golunski, raccontando: "Con noi c'erano colleghi e collaboratori della nostra azienda che si occupa di programmazione, alta tecnologia e software. Eravamo tutti ospiti del nostro capo. Sul Bayesian c'erano altre 10 persone dell'equipaggio, 12 contando il comandante e l'addetto alla cucina". Tra i superstiti vi sarebbero quasi tutti i membri dell'equipaggio, ad eccezione del cuoco, perché in quel momento erano in coperta. Chi era dentro lo yacht sarebbe rimasto intrappolato.

Intanto il relitto dello yacht affondato, una barca lunga 56 metri con interni di lusso e sei suite a bordo, è stato localizzato a una profondità di 50 metri sotto la superficie dell'acqua. I sommozzatori dei vigili del fuoco si sono già immersi per raggiungere lo scafo e dagli oblò avrebbero visto alcuni cadaveri. "Pensiamo che i dispersi siano sulla barca. Abbiamo cercato tutto il giorno con elicotteri e barche, non abbiamo trovato nulla. Non avrebbe senso, in queste condizioni avremmo dovuto trovare qualcosa", ha dichiarato alla Bbc il portavoce della protezione civile siciliana.