Bayesian affondato a Palermo, una sopravvissuta: "Avevo perso mia figlia di 1 anno in mare, tutti urlavano" Charlotte Golunski, 36 anni, ha ricordato dal reparto d'ospedale dove è ricoverata la figlioletta di un anno gli attimi terribili del naufragio dello yacht Bayesian affondato a Porticello, nei pressi di Palermo, nelle prime ore di questa mattina. "Ho perso mia figlia in mare quando è affondata la barca a vela, poi l'ho riabbracciata subito. Tutti urlavano"

A cura di Gabriella Mazzeo

foto da archivio

"Per due secondi ho perso la mia bambina in mare, poi l'ho subito riabbracciata tra le onde. L'ho tenuta forte, ma il mare era in tempesta. Per fortuna si è gonfiata la scialuppa di salvataggio e in 11 siamo riusciti a salirci sopra". A raccontare gli attimi drammatici del naufragio della Bayesian è Charlotte Golunski, 36 anni, mamma della bimba di neppure un anno sopravvissuta alla tragedia avvenuta questa mattina intorno alle 5 nei pressi del porto di Porticello, nel Palermitano.

La donna ha raccontato di aver recuperato la figlioletta tra le onde sotto il cielo plumbeo della tempesta. La 36enne era a bordo della Bayesan insieme alla bimba, al marito e ad alcuni colleghi di una società di Londra. La donna si trova ora all'ospedale dei Bambini insieme alla figlia, ricoverata poco dopo il salvataggio.

"Ero terrorizzata dai tuoni, dai lampi, e dalle onde che stavano agitando lo yacht" ha spiegato Golunski, che ha per questo aveva abbandonato la cabina insieme al marito. I due avevano deciso di risalire verso coperta dopo la festa a bordo con la bimba stretta nel loro abbraccio. "Una corsa verso il disastro perché c'era il finimondo, abbiamo fatto fatica a sorreggerci".

Le immagini delle ricerche

Il marito di Golunski è stato ricoverato in un primo momento al pronto soccorso degli adulti. Arrivato lì intorno a mezzogiorno, è subito corso dalla moglie e dalla figlia. Il primario del presidio ospedaliero, Domenico Cipolla, ha raccontato al Corriere della Sera che la famiglia si è stretta in un lungo abbraccio. "Piangevano loro e piangevamo noi" ha sottolineato. Ansia a parte, però, tutti e tre sono in buone condizioni.

"Eravamo partiti da Londra in 10, compresa nostra figlia. Con noi c'erano colleghi e collaboratori della nostra azienda che si occupa di programmazione, alta tecnologia e software. Eravamo tutti ospiti del nostro capo, una brava persona. Forse non è stato ancora salvato – ha raccontato Golunski -. Sul Bayesian c'erano altre 10 persone dell'equipaggio, 12 contando il comandante e l'addetto alla cucina. Una meravigliosa barca dove abbiamo viaggiato fino alle isole Eolie. Infine abbiamo fermato a Milazzo, Cefalù e poi Palermo, dove siamo rimasti bloccati per il maltempo".

I sopravvissuti tratti in salvo sono 15, mentre i dispersi nel naufragio sarebbero 6. Tra loro vi è il proprietario dello yacht. Michael Lynch, titolare di una grossa impresa di investimenti

Era stato proprio Lynch, fondatore della multinazionale dell'informatica Autonomy, ad organizzare il viaggio per i dipendenti e per gli amici, una vacanza premio che aveva voluto donare allo staff che ogni giorno lavorava con lui.

Stando a quanto ricostruito dalla 36enne e da suo marito, il comandante dello yacht, il 22enne Matthew Griffith, aveva fatto avvicinare la nave alla costa, calando l'ancora ma restando in rada. Quando la tromba d'aria ha travolto l'imbarcazione, Griffith ha esploso un razzo per lanciare l'allarme. Il ragazzo è stato portato in salvo, contrariamente al cuoco di bordo il cui cadavere è invece stato recuperato poco lontano dall'imbarcazione.

Anche Griffith, ricoverato con un trauma e una sutura al piede destro, chiede notizie del suo capo Michael Lynch, del quale però per il momento non si hanno notizie. Gli altri sopravvissuti trasportati in ospedale sono Angela Baccares, 57 anni, ferita all'arcata sopraccigliare destra con un trauma al mento ed escoriazioni al ginocchio sinistro e al piede destro; Sasha Murray, irlandese 29enne ricoverata con una ferita al piede sinistro; James Calfieled, neozelandese 51enne con una ferita subito suturata alla gamba sinistra; Ayla Ronald (36 anni) e Myin Kyaw Htun, 39enne del Myanmar che ha riportato un trauma e sutura al piede destro.