Naufragio Bayesian, la barca è affondata prima di poppa e poi si è adagiata sul lato: “Tragedia gravissima” Secondo il Comandante Vigili Del Fuoco di Palermo, Girolamo Bentivoglio Fiandra, il Bayesian “è affondato prima di poppa e poi si è adagiata sul lato”. Avviata indagine per naufragio colposo al momento contro ignoti. Il procuratore Cartosio: “Tragedia gravissima”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

È una "tragedia gravissima" quella che si è verificata nelle acque di Porticello (Palermo) domenica scorsa, quando il veliero Bayesian è affondato provocando la morte di 7 persone, Mike Lynch e la figlia Hannah, Jonathan William Bloomer e sua moglie, Christopher Morvillo e consorte e il cuoco di bordo Recaldo Thomas. Sono queste le parole usate dal procuratore capo di Termini Imerese Ambrogio Cartosio, che nel corso di una conferenza stampa, ha fatto il punto sul naufragio che ha sconvolto tutto il mondo.

Inchiesta per naufragio ed omicidio colposo per il naufragio del Bayesian

Cartosio ha precisato che la la Procura di Termini Imerese ha aperto un fascicolo, allo stato nei confronti di ignoti, ipotizzando il reato di naufragio colposo e omicidio colposo plurimo ma siamo solo in una fase iniziale. "Non escludiamo che ci siano sviluppi che potrebbero essere di qualunque tipo", ha detto, aggiungendo tuttavia che "potrebbe anche essere possibile che iscriviamo nel registro gli eventuali indagati prima del recupero del veliero. L'equipaggio non deve restare in Sicilia, non c'è alcun obbligo di legge. I membri devono dare la massima disponibilità per essere risentiti", mentre il capitano del veliero, James Catfield, sarà risentito.

Il procuratore ha anche spiegato che la guardia costiera è stata allertata alle 04:38 ora locale, ma quando i soccorsi sono arrivati sul posto, lo yacht era già affondato e c'erano alcuni sopravvissuti, la maggior parte dei quali è messi in salvo da un'altra imbarcazione vicina.

Secondo quanto sottolineato poi da Girolamo Bentivoglio Fiandra, Comandante Vigili Del Fuoco di Palermo, "la nave è affondata prima di poppa e poi si è adagiata sul lato. Abbiamo trovato i corpi nelle cabine sul lato sinistro quello che è stato invaso per ultimo dall'acqua. Cinque corpi li abbiamo trovati nella prima cabina sul lato sinistro l'ultima vittima nella terza cabina. Nel veliero c'erano sei cabine tre nel lato destro e tre nel lato sinistro".

La scatola nera e l'uomo nella plancia

Il pm di Termini Imerese Raffaele Cammarano che coordina le indagini sul naufragio del Bayesian, ha detto che "si è trattato di un evento repentino e improvviso. Al momento non abbiamo la certezza che ci sia una scatola nera – ha aggiunto – In questa fase si era puntato sulla ricerca. Dobbiamo attendere il recupero del veliero. Non possiamo confermare se c'erano i portelloni aperti. Non vi saranno dichiarazioni su quello che al momento hanno visto i sommozzatori. Possono essere informazioni che devono essere confermare da una seconda verifica". Il pm ha fatto sapere che "i membri dell'equipaggio non sono stati sottoposti ad alcoltest e drug test. Erano molto provati sotto choc e necessitavano di cure".

Sempre secondo quanto affermato dal pm, "le vittime sono rimaste indietro, nel veliero perché dormivano. Stiamo cercando di appurarlo incrociando le testimonianze e verificando cosa emerge, è un punto focale delle indagini". Inoltre, pare che "in plancia c'era un uomo dell'equipaggio quando è avvenuto il nubifragio. Mi chiedo perché non ha visto la tempesta arrivare".