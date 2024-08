video suggerito

Bayesian, si indaga per naufragio colposo, il comandante interrogato: "Non abbiamo visto arrivare la tempesta" La procura di Termini Imerese per ora procede con l'ipotesi di reato di naufragio colposo in merito all'affondamento dello yacht Bayesian a Palermo ma non ci sono ancora indagati. Ascoltati tutti i superstiti, compreso il comandate James Catfield, un 51enne neozelandese consiederato skipper molto esperto e stimato nell'ambiente nautico.

A cura di Antonio Palma

“È successo tutto all’improvviso, non abbiamo visto arrivare in tempo la tempesta”, sono le parole che avrebbe riferito agli inquirenti italiani James Catfield, il comandante del Bayesian, la barca a vela affondata all'alba di lunedì a Porticello con 22 persone a bordo di cui solo 15 sopravvissuti e sei vittime. Il 51enne neozelandese, sopravvissuto insieme a gran parte dell’equipaggio dell’imbarcazione, è stato interrogato fino a tarda sera dai pm della Procura di Termini Imerese per cercare di ricostruire cosa si accaduto al veliero da ben 56 metri ora adagiato sul fondo del mare davanti alle coste palermitane.

Dal comandante neozelandese gli inquirenti cercano di capire se a bordo del Bayesian vi era la consapevolezza del pericolo e se siano state messe in atto tutte le misure di sicurezza previste in questi casi. Dal momento del naufragio e dopo le prime cure in ospedale, l’uomo è rimasto alloggiato in un resort della zona, insieme a tutti gli altri superstiti. Qui è stato ascoltato una prima volta dagli inquirenti della capitaneria di porto, insieme tutti gli altri scampati alla tragedia, prima delle domande dei pm e ha ribadito la sua versione della tempesta improvvisa.

Pm indagano per naufragio colposo

La procura di Termini Imerese per ora procede con l’ipotesi di reato di naufragio colposo ma al momento è a carico di ignoti e quindi senza indagati ma molto probabilmente nei prossimi giorni ci saranno sviluppi anche per permettere accertamenti medico legali e tecnici irripetibili. I pm si stanno concentrando ora sulla valutazione del rischio per cercare di stabilire perché la maggior parte dell'equipaggio sia sopravvissuta, mentre sei ospiti e lo chef sono morti.

Lo Yacht Bayesian affondato in poco tempo

Secondo le altre testimonianze di chi ha vissuto quei momenti, in zona quel giorno si è abbattuta una tempesta improvvisa. “C'era una raffica di uragano molto forte" ha rivelato ad esempio Karsten Borner, capitano di un altro yacht ancorato nelle vicinanze al momento della tempesta che ha salvato i sopravvissuti dell'affondamento del Bayesian. Una tempesta ben visibile anche da un video ripreso dal porticciolo e che ha fatto danni anche in banchina.

Quello che resta da accertare è se la tempesta fosse stata annunciata dai servizi meteo e come abbia fatto uno yacht moderno e lussuoso e con sistemi tecnologici avanzati ad affondare in brevissimo tempo senza dare la possibilità agli occupatati di salvarsi. “L'ho vista affondare all'improvviso" ha raccontato un pescatore di Porticello che ha assistito al naufragio del Bayesian. “Non ho mai visto un'imbarcazione di queste dimensioni affondare così rapidamente. Nel giro di pochi minuti, non era rimasto più nulla" ha aggiunto Borner.

Chi è James Cutfield, il comandante del Bayesian affondato a Palermo

Il comandante James Cutfield del resto è uno skipper molto esperto e stimato nell’ambiente nautico, tanto da aver lavorato a lungo per conto di grandi broker che gestiscono crociere di lusso nel Mediterraneo. Il neozelandese è stato capitano di yacht di lusso per otto anni e in precedenza aveva lavorato e partecipato alla loro costruzione negli ultimi 30 anni in varie località del Mediterraneo. “È un ottimo marinaio, un velista di alto livello che ha partecipato anche a competono sportive ed è molto rispettato nel Mediterraneo” ha dichiarato all'Herald il fratello di Cutfield, rivelando che prima di essere ingaggiato dal magnate della tecnologia britannico Mike Lynch come comandante della Bayesian, aveva lavorato per un miliardario turco.