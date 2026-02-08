Muore travolto da una frana a Castrovillari: i soccorritori lo trovano sommerso dai detriti

Un uomo di 80 anni si trovava lungo un sentiero a Castrovillari, in provincia di Cosenza, quando è morto travolto da una frana: la tragedia è avvenuta nel pomeriggio di oggi 8 febbraio verso le 16.30.

Foto di repertorio

Una frana ha travolto un anziano di 80 anni a Castrovillari, in provincia di Cosenza. Stando alle prime informazioni, si è verificato uno smottamento mentre l'uomo si trovava lungo un sentiero. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di oggi 8 febbraio verso le 16.30.

Per l'80enne non ci sarebbe stato nulla da fare. Lo scivolamento dello strato di terreno lo avrebbe investito e l'uomo è rimasto sepolto sotto i detriti: si trovava in località Feliceto, su un sentiero in una zona impervia e di campagna. Subito è stata attivata la macchina dei soccorsi ma purtroppo per l'uomo non c'è stato più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento della città del Pollino impegnati nel recupero del corpo dell'uomo, i carabinieri della locale compagnia che hanno effettuato i rilievi per accertare quanto accaduto e i sanitari del 118. Ora si procederà con tutti gli accertamenti della zone per evitare altre frane improvvise.