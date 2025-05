Muore durante la serata in discoteca, disposta l’autopsia sul 20enne italiano: era a Ibiza per lavorare

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

È stata disposta l'autopsia sul 20enne morto nella mattinata di oggi, 19 maggio, in una discoteca di Ibiza. Secondo le prime ricostruzioni, i fatti sarebbero avvenuti prima delle 6 di mattina: il 20enne avrebbe accusato un malore all'interno del locale e sarebbe stato soccorso dai sanitari presenti sul posto. Le sue condizioni però si sarebbero presto aggravate e la discoteca avrebbe messo a disposizione i propri mezzi per il trasporto in ospedale.

Le manovre di rianimazione praticate prima dai sanitari e poi dai medici si sono purtroppo rivelate inutili e il 20enne è deceduto poco dopo.

Sul caso è stata aperta un'inchiesta: per la Guardia Civil alla base del decesso potrebbe esserci stato il consumo di stupefacenti, ma per decretarlo si attende l'esito dell'autopsia. Il 20enne sarebbe arrivato a Ibiza per lavoro e non sarebbe un turista: il giovane era stato assunto in un ristorante della zona per la stagione estiva. Non è nota per ora ai media l'identità del giovane. La famiglia è stata avvisata dal viceconsolato d'Italia a Sant'Antoni. Secondo quanto emerso, il 20enne era in compagnia di un amico prima di sentirsi male.

Ulteriori informazioni su quanto accaduto al 20enne saranno disponibili con il prosieguo delle indagini, al momento nella loro fase iniziale. Le autorità intendono infatti vederci chiaro sul decesso del 20enne, apparentemente deceduto in seguito a un malore del tutto improvviso.

Il sospetto delle forze dell'ordine è che il giovane possa aver assunto, anche senza esserne al corrente, sostanze stupefacenti. Si tratta ovviamente di una mera ipotesi investigativa che cerca conferma nell'esito dell'autopsia, disposta sul corpo del 20enne nel tentativo di vederci chiaro sulla vicenda. Soltanto gli esami autoptici potranno svelare la verità su quanto successo al giovane italiano.