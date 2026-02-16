Muore a 33 anni a causa della febbre alta dopo il ricovero in ospedale: Salento sotto choc

È morto a 33 anni Emanuele Grecuccio, ricoverato per febbre alta a Lecce. Viveva a Salve, ed era attivo nel volontariato. Il Comune annulla le sfilate di carnevale in segno di lutto.

È morto la notte del 14 febbraio mentre si trovava in ospedale a causa della febbre alta il 33enne Emanuele Grecuccio. L'uomo è arrivato in gravi condizioni all'ospedale Vito Fazzi di Lecce a causa di un grave malore dovuto alla febbre alta. Con il passare delle ore il suo stato è peggiorato fino al decesso, sopraggiunto poche ore dopo.

Il giovane, classe 1992, viveva a Salve, piccolo Comune della provincia di Lecce, dove era conosciuto per l'impegno civico e sociale, era attivo soprattutto come volontario per il benessere degli animali. Era tornato in Italia da poco, dopo un periodo trascorso all'estero.

La sua morte avvenuta in giovane età e a causa di una febbre potrebbe adesso essere oggetto di una indagine della magistratura al fine di accertarne le cause esatte.

Il cordoglio di Salve: "In segno di rispetto annullata la festa di carnevale"

In segno di rispetto il Comune di Salve ha deciso di annullare le sfilate previste per il Canevale previste per domenica 15 e martedì 17 febbraio: "L’Amministrazione, interpretando il sentimento dell’intera comunità, si stringe con affetto attorno alle famiglie Giaccari e Grecuccio in questo momento di immenso dolore".

Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno arrivando alla famiglia, soprattutto alla mamma Luciana, attraverso i social: "Ti ricorderò sempre, per la tua dolcezza, la tua educazione. Sei una persona che non si può dimenticare Emanuele". E ancora: "Ricordo che volevi sempre la pace tra tutti noi amici… Non dimenticheremo mai, per sempre, la tua educazione e gentilezza che mamma ti ha donato. Ciao Emanuele, certi destini non dovrebbero scriversi così. E il tuo meritava tanto altro ancora, buon viaggio amicone di tutti".