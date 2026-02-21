Moto si schianta contro un’auto, nell’impatto muore giovane centauro: Gianluca Callegaro aveva 27 anni

Morto in un incidente a Mirano Gianluca Callegaro, 27enne di Vigonza. Era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un’auto. Il conducente è rimasto ferito ma non sarebbe in gravi condizioni, per il ragazzo invece non c’è stato nulla da fare.

Gianluca Callegaro, 27 anni (Foto Facebook).

Tragico incidente a Mirano (Venezia), in via Cavin di Sala, dove un ragazzo di 27 anni ha perso la vita nello scontro tra la sua moto e un'auto. La vittima si chiamava Gianluca Callegaro ed era residente a Vigonza, in provincia di Padova.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 21 di ieri, venerdì 20 febbraio. Il 27enne era in sella alla sua moto, una Honda cbr rossa e giunto all'altezza dell'area commerciale di via Cavin ha impattato con un'automobile, una Citroen, che usciva da un parcheggio. Le cause dello schianto sono ancora in fase di accertamento.

Appena scattato l'allarme sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Mirano. Il conducente della vettura, un pensionato di Zianigo, è stato estratto dall'interno dell'auto, stabilizzato e portato in ospedale in ambulanza ma, a quanto si apprende, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Foto Vigili del Fuoco.

Per il più giovane, invece, non c'è stato stato nulla da fare. Il medico del 118 ha solo potuto constatare la morte del ragazzo. Secondo quanto riporta il Corriere del Veneto, il 27enne era diretto verso il centro di Mirano, dove doveva trascorrere la serata in compagnia di amici.

Mentre lo attendevano, sono venuti a sapere dell'incidente con una molto coinvolta. Alcuni di loro si sono recati subito sul posto. Si sono avvicinati e hanno appreso che il 27enne era deceduto. I carabinieri della stazione di Milano hanno svolto il rilievi del caso per fare piena luce sulla dinamica e hanno informato la famiglia.

Sul luogo dell'incidente si è recato anche il sindaco, Tiziano Baggio "Piangiamo un altro giovane. Nonostante il limite indicato dei 50 chilometri orari, e non a caso, la velocità tenuta è spesso più elevata e questo, in una strada con numerose intersezioni e immissioni aumenta il rischio di sinistri".

Il sinistro è avvenuto soli 500 metri dal luogo dove il 16 luglio scorso ha perso la vita un altro giovane, Giammarco Valerio. Il 18enne è morto in un incidente che ricorda molto quello di poche ore fa.