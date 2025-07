Venezia, si schianta contro l’auto di un anziano mentre va al lavoro: muore ragazzo di 18 anni

Gianmarco Valerio, 18 anni, è morto in un incidente stradale a Santa Maria di Sala mentre si recava al lavoro in moto. Lo scontro con un’auto guidata da un 84enne è stato fatale. Inutili i soccorsi. La comunità è sotto shock e in lutto.

Gianmarco Valerio, 18 anni appena compiuti, ha perso la vita nella mattinata di ieri, mercoledì 16 luglio, in un tragico incidente stradale a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, mentre si recava al lavoro a bordo della sua Ducati Monster.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava viaggiando in direzione Mirano quando, nei pressi dell’area commerciale vicino al negozio "Dal Ben", una Peugeot condotta da un uomo di 84 anni avrebbe improvvisamente svoltato a sinistra per accedere a un parcheggio. L’impatto tra i due mezzi è stato violentissimo: Gianmarco non sarebbe riuscito a evitare la collisione a causa della velocità sostenuta e ha centrato in pieno la fiancata dell’auto.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del Suem, supportati dall’elisoccorso, che hanno tentato in ogni modo di salvare la vita al giovane centauro. Stabilizzato in condizioni disperate, Gianmarco è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale dell’Angelo di Mestre, dove però è deceduto in serata per le gravissime ferite riportate.

Leggi anche Incidente a Barcellona Pozzo di Gotto, morti due ragazzi di 17 anni dopo lo scontro tra auto e moto

Sotto shock la comunità locale. Le forze dell’ordine stanno intanto approfondendo la dinamica dell’incidente per accertare eventuali responsabilità e ricostruire con esattezza quanto accaduto.