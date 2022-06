Moto contro camper: Patrizia e Luca muoiono nell’incidente sulle Dolomiti Lui era agente di commercio, lei aveva lavorato in azienda: genitori di due figli, viaggiavano spesso con altri motociclisti per gite fuori porta da Vidor. L’incidente nel comune di Feltre.

A cura di Biagio Chiariello

Sarebbe dovuta essere una bella giornata sulle Dolomiti come tante trascorse insieme, invece si è trasformata in una tragedia quando la moto su cui viaggiavano Luca Carrer, 55 anni, e Patrizia Bisol, 57 anni, si è scontrata con un camper. La coppia ha perso la vita nell' incidente stradale avvenuto lungo la strada regionale 348, in località Sanzan nel comune di Feltre. Nonostante il tempestivo arrivo dei sanitari del Suem 118, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della coppia.

Luca Carrer e la sua famiglia erano molto note a Ponte della Priula e in tutto il territorio comunale di Susegana. Da circa una decina d’anni l'uomo si era trasferito a Vidor assieme alla moglie Patrizia, con la quale aveva avuto due figli. Il 55enne era un amante delle moto fin da giovanissimo, una decina d'anni fa era stato ricoverato dopo un grave incidente sempre in sella alla sua moto. Le gite fuori porta con la moglie oltre che con gli amici erano state numerose negli ultimi anni, specialmente nel fine settimana. Lui era agente di commercio, lei aveva lavorato in azienda: genitori di due figli, viaggiavano spesso con altri motociclisti

Sotto shock, una volta appresa la notizia della tragedia, le comunità di Susegana e di Vidor per la morte dei due coniugi: “Un’altra tragedia colpisce la comunità vidorese – dice affranto il sindaco Mario Bailo – questi coniugi li conoscevo personalmente. È una tragedia per tutta la comunità e per la famiglia, per i figli in particolar modo, per le sorelle e per la mamma di Patrizia. Siamo vicini alla famiglia per qualsiasi tipo di aiuto”. I funerali potrebbero essere fissati già domani, martedì 14 giugno, o al più tardi mercoledì 15.