Molti lo ricordano come il primo avvocato di Annamaria Franzoni nel delitto di Cogne. Carlo Federico Grosso, tra gli avvocati penalisti più noti d'Italia, è morto all'età di 81 anni. Professore emerito di Diritto penale, Grosso è morto nella sua Torino, per la quale aveva ricoperto anche cariche politiche prima all'interno del Consiglio comunale e poi alla guida della Giunta, come sindaco, nelle fila del Pci. In seguito vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, Grosso ha ricoperto anche, nel 1994 la carica di vicepresidente del Consiglio superiore della Magistratura, di cui è stato vicepresidente. È stato il difensore di molti processi celebri tra cui quello di Calogero Mannino, al Tribunale di Palermo nel processo sulla trattativa tra Stato italiano e Cosa nostra.

Grosso era ‘orgoglioso di difendere quella donna'

La sua figura è diventata popolare con un altro processo main stream, quello per l'omicidio del piccolo Samuele Lorenzi, a Cogne. Grosso fu il primo difensore di Annamaria Franzoni, successivamente condannata a 30 anni, poi diventati 16, nel caso di Cogne. Grosso lasciò l'incarico nei primi anni del caso, e Annamaria, dopo essersi affidata a Grosso, decise di delegare la sua difesa a Carlo Taormina, un altro avvocato di grido, per concludere poi con un difensore d'ufficio, Paola Savio, che tuttavia si avvalse dell'aiuto di Grosso, tornato ‘in campo' nell'ultima fase, per discutere il ricorso in Cassazione.

"Un gigante galantuomo – dice oggi Savio – che accettò di discutere in Cassazione il ricorso scritto da me che ancora non ero cassazionista, ‘orgoglioso di poter difendere ancora quella donna'. Dopo la scomparsa di Carlo Federico Grosso, Savio ha trasmesso anche la testimonianza indiretta di Annamaria e della famiglia "Infinitamente grati all'avvocato Carlo Federico Grosso che, credendo fermamente nell'innocenza di Annamaria, non ha mai lasciato il caso nemmeno al termine del percorso processuale". Annamaria Franzoni è oggi una donna libera.