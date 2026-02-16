Morto il terzo sciatore coinvolto nella valanga di Courmayeur: aveva 35 anni

Continua a crescere il bilancio dei morti a causa delle valanghe sull'arco alpino. Come si apprende da fonti stampa, l'ultimo è uno sciatore francese di 35 anni travolto da una valanga a Courmayeur, nel Canale dei Vesses. L'uomo faceva parte del gruppo di 3 freerider, sciatori specializzati nei fuoripista, che la mattina del 15 febbraio sono stati travolti da una valanga nel canale in val Veny.

A dare l'allarme erano stati altri freerider che avevano sentito il tipico rimore della valanga e poco prima avevano visto il gruppo di sciatori francesi recarsi lì. Le prime vittime avevano 29 e 31 anni, uno deceduto poco dopo essere stato estratto dalla neve e l'altro dopo arrivo al pronto soccorso di Aosta.

Il 35enne invece era stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale torinese Giovanni Bosco, dove poi ha perso la vita. Per il recupero sul posto erano intervenute le guide del Soccorso alpino valdostano e i militari della guardia di finanza di Entreves, ma nonostante il recupero nessuno è sopravvissuto.

I tre freerider erano sepolti sotto oltre un metro e mezzo di neve ed era stato possibile ritrovarli grazie all'Artva, apparecchio utilizzato per poter essere ritrovati dopo una valanga. Quella avvenuta nel Canale dei Vesses ha le caratteristiche di un particolare tipo di valanga estremamente pericolosa: i lastroni da vento. Questi si vengono a creare a seguito di particolari condizioni meteo, come aveva spiegato a Fanpage.it l'esperto del Soccorso Alpino, Alex Barattin, e si rivelano decisamente insidiose anche per gli sciatori più esperti: "Un metro cubo di neve appena caduta pesa attorno ai 50-70 kg, quando subisce la trasformazione da vento aumenta fino ad arrivare a 270-340 kg per metro cubo".