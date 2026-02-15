Valanga fuoripista sopra Courmayeur, uno sciatore morto e due in gravi condizioni: in azione i soccorsi

Una valanga si è staccata nella mattinata di oggi, domenica 15 febbraio, in val Veny. Almeno tre persone coinvolte, una è morta e altri due sciatori sono stati estratti vivi ma sono in gravi condizioni. Sul posto intervenuto il soccorso alpino valdostano.

Una valanga si è staccata nella mattinata di oggi, domenica 15 febbraio, in val Veny travolgendo un gruppo di sciatori nel canale dei Vesses mentre scendevano fuoripista, sopra Courmayeur. Il bilancio dell'incidente in montagna è grave: almeno tre persone coinvolte, una è morta e altri due sciatori sono stati estratti vivi ma sono in gravi condizioni,

Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti subito gli uomini del soccorso alpino con quindici operatori del Soccorso Alpino Valdostano e del soccorso alpino della Guardia di Finanza, un medico, 3 unità cinofile e due elicotteri. I soccorritori hano estratto dalla massa di neve il gruppo. Per uno di loro purtroppo non c'è stato nulla da fare, per altri due invece i soccorsi son stai decisivi per estrarli vivi. Poi è scattato l'immediato trasporto con l'elicottero dove sono stati ricoverati in gravi condizioni.

"Al momento risultano tre persone estratte. Una è deceduta. Due sono state portate in Pronto Soccorso in condizioni gravi. Le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso"" si apprende da una breve nota del Soccorso Alpino.

Oltre al Soccorso alpino valdostano sul posto stanno operando anche gli uomini della Guardia di finanza di Entreves. Sono stati attivati gli elicotteri e sono in corso i sorvoli per cercare segnali dell'apparecchio Artva per le ricerche in valanga.

Valanga anche in Trentino, estratta persona parzialmente sepolta

Il Soccorso Alpino fa sapere ancora che in giornata si è verificata una valanga anche in Trentino, in zona Tesino, con una persona parzialmente sepolta ed estratta dai compagni. "Di fatto non c'è stato bisogno di soccorrerla ma siamo arrivati sul posto in elicottero per verificare che non ci fossero altre persone coinvolte", aggiungono i soccorritori.