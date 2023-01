Morto il maresciallo dei carabinieri Giovanni Andriano: era stato sepolto da una valanga sulle Dolomiti Appassionato di montagna, aveva 49 anni ed era originario di Torino. Si era trasferito con la moglie in Val Gardena, dove vivevano con il figlio Sergio di 5 anni. Struggente il messaggio d’addio della donna sui social.

A cura di Biagio Chiariello

È morto oggi, venerdì 13 gennaio Giovanni Andriano, il carabiniere che era stato travolto da una valanga in Val Chadul (Bolzano), sulle Dolomiti, martedì scorso. Aveva 49 anni ed era una guida alpina e un istruttore del Centro Addestramento alpino di Selva Gardena. Dopo oltre tre giorni di lotta tra la vita e la morte, il suo cuore si è spento a nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Maurizio di Bolzano. Lascia la moglie Angela e il figlio Sergio, di soli cinque anni.

Martedì 10 gennaio, quando è avvenuto l’incidente, era in compagnia di due colleghi, impegnato in un addestramento in in Val Gardena. I soccorritori giunti sul posto avevano dovuto scavare in profondità per due metri e mezzo nella neve per raggiungere il carabiniere e liberarlo. Quando è stato dissepolto, la sua temperatura corporea era ormai scesa a 25 gradi. Il medico d'urgenza è riuscito a rianimarlo sul posto. Troppo gravi le sue condizioni, oggi il decesso.

Andriano aveva 49 anni ed era originario di Torino dove aveva deciso di inseguire le sue due grandi passioni: la montagna e l'Arma dei carabinieri. Aveva girato il mondo per lavoro, prima di approdare in Val Gardena. Gestiva il sito web ‘Emozioni Alpine', una vera e propria guida di montagna per appassionatiEra formatore presso il Centro di Addestramento Alpino dei Carabinieri in Selva di Val Gardena.

"Ti amerò per sempre" ha scritto la moglie Angela su Facebook. Proprio alla moglie il maresciallo aveva dedicato la Via Angela sulla parete est del campanile Gardeccia Dolomiti.

"La parete est del campanile Gardeccia è poco visibile perché incassata nel grande canalone che divide il Campanile dallo Zoccolo della Selvaggia – aveva scritto lo stesso Andriano –. La Via Angela percorre i punti più belli della parete, ricercando la logica ma anche la roccia migliore. Nel complesso una via meritevole in ambiente straordinario e solitario. Le soste sono attrezzate a spit, mentre lungo la via sono state usate protezioni tradizionali, dove è necessario avere un po’ di esperienza per posizionare le protezioni. La via è stata dedicata ad Angela Benvenuti, mia compagna di vita".

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Teo Luzi, il seguente messaggio: