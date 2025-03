video suggerito

Morto Giuseppe Vicenzi, l’imprenditore re dei biscotti aveva 92 anni È morto nella notte Giuseppe Vicenzi, presidente dell’omonimo gruppo dolciario di Verona. Nominato Cavaliere del lavoro nel 2021, dagli anni ’60 era alla guida dell’azienda omonima leader nella produzione di biscotti e savoiardi. Il cordoglio della Scaligera Basket, di cui era presidente onorario. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Susanna Picone

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morto a 92 anni Giuseppe Vicenzi, presidente dell'omonimo gruppo dolciario di Verona. L’imprenditore, che nel 2021 era stato anche nominato Cavaliere del Lavoro, si è spento nella notte. Dagli anni '60 Giuseppe Vicenzi era alla guida dell'azienda omonima leader nella produzione di biscotti, savoiardi, amaretti e sfogliatine.

Nato nel 1907 con la nonna Matilde, il gruppo dolciario era andato avanti col padre Angelo e poi era cresciuto con Giuseppe con l'acquisizione negli ultimi anni dei marchi Mr.Day e Grisbì dal crac Parmalat. Con oltre 130 milioni di fatturato, il gruppo ha due siti produttivi nel veronese (San Giovanni Lupatoto e Bovolone) e a Nusco (Avellino). Sin da piccolo Giuseppe si era appassionato all’arte della pasticceria osservando la dedizione della nonna e iniziando a partecipare all’attività di famiglia assumendone poi le redini nel 1963 e trasformando il piccolo laboratorio artigianale in una grande industria, ancora oggi a conduzione familiare.

Lutto nel mondo dell’industria dolciaria ma anche nello sport: Giuseppe Vicenzi era infatti noto anche per il suo storico impegno nel mondo della pallacanestro. Nel 1972 aveva rilevato la Scaligera Basket in serie D portandola in serie A e con lui la società aveva conquistato Coppa Italia, Supercoppa italiana e Coppa Korac.

Leggi anche Cade in un silos durante il turno di lavoro nel Ferrarese: morto operaio di 41 anni

“Il Presidente, i Dirigenti, i Giocatori, lo Staff tecnico e medico e i Collaboratori, con profonda commozione, partecipano al dolore della famiglia per la scomparsa del caro Giuseppe Vicenzi, Presidente Onorario di Scaligera Basket”, si legge in un messaggio di cordoglio sul sito della società di pallacanestro. “Figura centrale nella storia della nostra società e della pallacanestro cittadina, ha guidato con il compianto fratello Mario la squadra per oltre trent’anni con passione, competenza e straordinaria dedizione, portando i nostri colori a traguardi prestigiosi e regalando alla città di Verona emozioni e orgoglio sportivo. Tre lustri orsono, in occasione del suo ritiro dalla scena attiva del basket, volle con lucidità e lungimiranza assicurarsi che Scaligera Basket fosse pronta ad affrontare il futuro con basi solide e una struttura organizzativa valida, capace di proseguire il cammino da lui tracciato. Fu proprio in segno di riconoscenza e gratitudine che i Soci decisero, all’unanimità, di conferirgli la carica di Presidente Onorario, che ha ricoperto con la consueta discrezione e l’incondizionato amore per la nostra maglia. La sua figura, il suo esempio e la sua eredità morale resteranno per sempre patrimonio di Scaligera Basket, della città di Verona e di tutta la nostra comunità sportiva. Alla famiglia giungano le più sentite e sincere condoglianze da parte di tutti noi”.

Un messaggio di cordoglio arriva anche da Francesco Redi, ideatore e organizzatore della Tiramisù World Cup: "È un giorno triste per tutti noi. Perdiamo una figura importante dell’imprenditoria dolciaria, un uomo che ha saputo raccogliere la grande eredità di nonna Matilde e ha portato l’azienda ai livelli che oggi conosciamo. Lo ringraziamo per aver creduto nella Tiramisù World Cup fin dal primo giorno, la sua figura ci è stata di supporto e non dimenticheremo la vitalità e l’ottimismo con cui ci ha spinto a continuare quest’avventura che ancora vive anche grazie ai suoi savoiardi. Alla sua famiglia e a tutti i collaboratori va l’abbraccio della TWC e dei tantissimi appassionati del tiramisù".