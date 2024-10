video suggerito

Morto Gabriel Montis, il pescatore-influencer travolto da un'onda anomala mentre pescava: aveva 39 anni Originario di originario di Quartu Sant'Elena, era un pescatore esperto e molto seguito sui social, conosciuto nell'ambiente col soprannome di Jack. È morto a Capo Malfatano proprio mentre pescava, insieme ad un amico.

A cura di Biagio Chiariello

Si chiamava Gabriel Manuel Montis, aveva 39 anni e faceva il pescatore, l'uomo morto oggi, venerdì 18 ottobre, mentre si trovava su una scogliera a Capo Malfatano, nell'estremo sud della Sardegna. Era impegnato proprio in una battuta di pesca quando è stato trascinato in acqua da un'onda anomala e trasportato a largo dalla corrente. I soccorsi sono arrivati rapidamente grazie all’sos lanciato da un amico che era con Montis, ma purtroppo si sono rivelati inutili.

L'uomo ha descritto alle autorità la dinamica dell'incidente: un'onda avrebbe fatto perdere l'equilibrio al 39enne, che cadendo in mare, è stato trascinato al largo dalla risacca. Il corpo è stato ritrovato solo diverse ore più tardi dalla Guardia Costiera e riportato a riva dai proprietari di una ditta di noleggio gommoni, presenti nella zona al momento della tragedia.

Conosciuto come ‘Jack', Gabriel era originario di Quartu Sant'Elena ma viveva a Settimo San Pietro. Grande appassionato di pesca, frequentava il mare quasi quotidianamente. Era molto noto nell’ambiente e aveva creato una pagina sui social dove condivideva la sua esperienza, offrendo suggerimenti sull’attrezzatura e le esche ideali per pescare. Il suo profilo Instagram contava oltre 112mila follower.

Negli ultimi tempi aveva partecipato anche a summit e incontri dedicati a questo mondo, organizzati da società e e negozi specializzati.

A ricordarlo è l'amico Carlo Leone Dubois: "Lo conoscevo molto bene – racconta in lacrime – abbiamo anche collaborato per un annetto con le mie società, l’ho portato in giro per i negozi specializzati di pesca per fare degli stage. Purtroppo, se n’è andato in un modo assurdo, lui era un pescatore esperto".