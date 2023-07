Morto annegato nella piscina di fronte casa a 2 anni, i nonni: “Siamo senza parole, tragedia immane” I nonni del bimbo di 2 anni morto annegato nella piscina di fronte casa nella frazione di Sant’Antonio di Mercadello, comune di Novi di Modena: “Non sappiamo cosa dire, è qualcosa di devastante, una tragedia immane”.

Sono ancora sotto choc i familiari del bimbo di 2 anni morto annegato martedì sera nella frazione di Sant'Antonio di Mercadello, comune di Novi di Modena: il piccolo è stato trovato privo di sensi in una piscina montata qualche giorno prima per la festa di compleanno della sorella di fronte casa dal papà, che ha dato l'allarme.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che hanno ascoltato di testimoni, in giardino c'era proprio il papà della giovanissima vittima, mentre la mamma era in casa come anche la sorella. Il bimbo stava forse cercando di recuperare un gioco caduto nella piscina fuori terra. Le urla dell'uomo hanno attirato l'attenzione di tutto il quartiere. Tra le prime persone ad intervenire e a prestare soccorso c'è stata la dirimpettaia, che è un medico.

La donna si è precipitata subito senza sapere cosa potesse essere successo, per poi trovarsi di fronte il bambino esanime. Inutili si sono rivelati i tentativi di fargli riprendere conoscenza, anche da parte dei sanitari del 118 accorsi sul posto: una volta arrivato in ospedale, ne è stato dichiarato il decesso.

"Non abbiamo più parole, non sappiamo cosa dire, è qualcosa di devastante, una tragedia immane", hanno commentato i nonni paterni, come riporta Il Resto del Carlino.

Secondo i carabinieri, che sono rimasti nella villetta della famiglia fino a notte inoltrata di quel tragico martedì sera, il piccolo, che avrebbe compiuto tre anni ad agosto, l'ipotesi più probabile sarebbe che il bimbo rimasto vittima di un tragico incidente. Ma il corpo è ora a disposizione della Procura all’istituto di Medicina legale. Il padre è originario di Reggio Emilia e lavora come disegnatore tecnico in una azienda, mentre la madre è una maestra d’asilo di Carpi.