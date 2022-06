Morto annegato mentre gioca al mare, indagati i genitori di Brian Puccio È stata aperta un’inchiesta per la morte del piccolo Brian Puccio, il bimbo di 4 anni annegato a Termini Imerese nella giornata del 2 giugno. Ai genitori del piccolo è stato recapitato un avviso di garanzia come “atto dovuto” per l’esecuzione dell’autopsia sul cadavere del minore.

A cura di Gabriella Mazzeo

La morte del piccolo Brian Puccio, annegato a Termini Imerese nel giorno della festa della Repubblica, ha portato all'apertura di un'inchiesta per omicidio colposo. L'autopsia sul corpo del bimbo di 4 anni si terrà il 6 giugno e i genitori si sono visti recapitare nella giornata di ieri un avviso di garanzia. Si tratterebbe di un atto dovuto per un accertamento considerato irripetibile. La mamma e il papà del piccolo Brian potranno avvalersi di un difensore e di consulenti di parte.

L'esame autoptico stabilirà l'esatta causa del decesso e porrà un punto dal quale le indagini potranno partire. Il bimbo sarebbe infatti annegato mentre giocava con alcuni coetanei, ma è ancora da accertare cosa sia accaduto nell'istante della morte. Si ipotizza un attimo di distrazione dei genitori, ma lo scopo degli investigatori è escludere che Brian possa aver avuto un malore. Intanto i residenti di Brancaccio si sono stretti alla famiglia del piccolo di 4 anni in attesa di ulteriori sviluppi delle indagini.

La dinamica dell'incidente

Nella giornata del 2 giugno, la famiglia si è recata in spiaggia per trascorrere una giornata di svago. Sulla striscia di sabbia della zona industriale di Termini Imerese vige da anni il divieto di balneazione, ma i bagnanti palermitani continuano ad affollarla, soprattutto nel periodo estivo. Il piccolo Brian stava giocando con alcuni amichetti quando, per cause ancora da accertare, è finito sott'acqua. I presenti sono intervenuti immediatamente per soccorrerlo, ma per il bimbo non c'era più nulla da fare. Le forze dell'ordine hanno ascoltato per ore le testimonianze degli adulti che hanno assistito alla scena. Chiamati a rilasciare la loro versione dei fatti anche i genitori del bimbo deceduto e i familiari che erano andati in spiaggia con lui.