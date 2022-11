Morta in incidente stradale Monica Di Bernardo, la maestra clown che regalava sorrisi ai bimbi malati È morta in un incidente stradale lungo la statale Picente che da L’Aquila conduce a Pizzoli Monica Di Bernardo, maestra, attrice e clown che portava sorrisi ai bimbi ricoverai in ospedale: “Amica con un cuore immenso e una risata contagiosa che entrava nel cuore di tutti”.

A cura di Ida Artiaco

Lutto a L'Aquila, che piange la morte di Monica Di Bernardo, insegnante 42enne di origine teramana, famosa per regalare ai bimbi malati un sorriso nelle sue vesti da clown. Lascia il marito e due figli piccoli.

La donna, nata ad Atri e residente tra Silvi Marina e Tempera, è rimasta vittima di un incidente stradale verificatosi il 23 novembre scorso, intorno alle 7:30, mentre andava a scuola lungo la statale Picente che da L'Aquila conduce a Pizzoli. Lo scontro, molto violento, con un'altra vettura che procedeva in senso opposto è avvenuto nei pressi di una stazione di servizio.

Ferita in modo non grave la 23enne alla guida della seconda macchina. La ragazza è stata iscritta sul registro degli indagati per omicidio stradale.

Sul corpo della 42enne verrà eseguita l'autopsia. L'inchiesta, portata avanti dai carabinieri della stazione di Pizzoli e dai colleghi della Compagnia, vedrà con molta probabilità la discesa in campo di un consulente da parte del sostituto procuratore della Repubblica, Marco Maria Cellini, titolare del fascicolo.

Monica Di Bernardo, attrice, insegnante, musicista, nei panni del clown quando rallegrava i bambini ricoverati in ospedale o i disabili delle comunità locali, aveva studiato proprio nel capoluogo abruzzese teatro e tecniche recitative.

Tanti i messaggi apparsi sui social per ricordarla. Tra questi, quello dell'Associazione Brucaliffo L'Aquila – Teatro in Ospedale. "A causa del grave ed improvviso lutto che ci ha colpiti, come persone e come associazione, sentiamo di sospendere tutte le nostre attività fino al momento delle esequie. Monica Di Bernardo, Chiappetta per noi, era un clown leggero e scombinato, ma soprattutto un'amica con un cuore immenso e una risata contagiosa che entrava nel cuore di tutti", si legge sul post.

Anche rettore dell'Università de L'Aquila Edoardo Alesse, a nome di tutta la comunità accademica, nel suo omaggio ha espresso "sentimenti di profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Monica, stimata docente scolastica e attrice teatrale, ex studentessa del nostro ateneo, dove si era recentemente laureata in Storie e pratiche delle arti, della musica e dello spettacolo".

Infine, un pensiero è stato scritto pure dal sindaco di Silvi, Andrea Scordarella: "Per tanto tempo aveva anche lavorato anche come clown in corsia all’ospedale dell’Aquila pensando ai più piccoli e aveva anche contribuito in varie iniziative artistiche e culturali nella nostra città. Al marito e ai suoi due bambini mi stringo con affetto e commozione in questo terribile momento di sofferenza".