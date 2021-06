Saranno donati gli organi di Camilla Canepa, la 18enne di Sestri Levante morta in ospedale a Genova dopo una trombosi al seno cavernoso con emorragia cerebrale. La ragazza si era vaccinata con AstraZeneca il 25 maggio in un open day per gli “over 18”. I genitori della giovanissima hanno acconsentito all’espianto degli organi e così adesso Camilla, che aveva subito due operazioni chirurgiche, una per rimuovere il trombo e una per ridurre la pressione sanguigna. La loro figlia aiuterà così a vivere cinque persone, che potranno beneficiare dei suoi organi.

Donati organi, la conferma del governatore Toti

L’espianto è avvenuto dopo il decesso, all’ospedale San Martino di Genova, come ha riferito il governatore della Liguria Giovanni Toti, con un post su Facebook, dove si legge: "Grande dolore per la scomparsa di Camilla, la 18enne morta all'ospedale San Martino di Genova per trombosi. Tutta la Liguria si stringe intorno alla famiglia e agli amici della ragazza, alla città di Sestri Levante dove viveva e ai suoi genitori che con grande generosità hanno acconsentito alla donazione degli organi, che salveranno altre 5 vite". Il presidente della Regione Liguria ha anche espresso a nome della giunta regionale e di tutta la Liguria “profondo cordoglio e sentite condoglianze” ai parenti della ragazza.

Morte Camilla, il ricordo del sindaco di Sestri Levante

Addolorato anche il sindaco della cittadina Valentina Ghio, che su Facebook scrive: “L'amministrazione comunale e tutta la città si stringono intorno alla famiglia della ragazza scomparsa oggi. In questo momento di dolore esprimo tutto il mio affetto e la mia vicinanza ai familiari di Camilla. Abbiamo deciso di annullare tutti gli appuntamenti del Festival Andersen previsti per oggi. Riposa in pace Camilla", ha concluso la sindaca. Camilla, 18 anni, originaria del comune della Riviera genovese, avrebbe dovuto affrontare quest'anno l'esame di maturità. "Una ragazza solare, come tutte quelle della sua età, e una famiglia molto conosciuta a Sestri. È difficile da realizzare una cosa come questa, esprimiamo tutta la nostra vicinanza alla famiglia", ha spiegato la sindaca.