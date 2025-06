video suggerito

Caso David Rossi, il giallo dell’orologio: cinturino e cassa già staccati prima della caduta Nuovi elementi sul caso David Rossi, l’ex capo della Comunicazione di MPS precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo 2013: l’orologio era già staccato dal polso al momento della caduta. Lo rivelano le analisi del video fatte dai Ris, che confermano l’incompatibilità tra le ferite al polso e una semplice caduta. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Davide Falcioni

Nuovi elementi emergono dal lavoro della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, l’ex capo della Comunicazione di MPS precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo 2013. Uno degli aspetti più discussi – il misterioso distacco dell’orologio dal polso – torna al centro dell’attenzione dopo l’analisi video condotta dal Ris di Roma.

Secondo i primi esiti delle analisi effettuate dal tenente colonnello Adolfo Gregori, trasmessi alla Commissione presieduta dal deputato Gianluca Vinci, la cassa dell’orologio e il cinturino sarebbero caduti separatamente prima che il corpo di Rossi raggiungesse il suolo. Un dettaglio che rilancia i dubbi sulla natura delle lesioni riscontrate sul polso del manager, ritenute già da una precedente perizia medico-legale "al 99% incompatibili" con la caduta stessa.

Al momento della caduta David Rossi non aveva l'orologio al polso

Durante la riunione dell’Ufficio di presidenza e successivamente nella plenaria della Commissione, Vinci ha illustrato quanto emerso dal lavoro dei Ris: "Il tenente colonnello Gregori ha lavorato sul video della caduta di Rossi e lo ha separato in sette frame. Ha individuato la cassa che cade al suolo e schizza via, e all’altezza del piede di Rossi un punto nero, il cinturino che cade dove viene ritrovato. Dall’esame emerge sostanzialmente che cinturino e cassa dell’orologio si sono staccati prima (della caduta al suolo ndr) e sono caduti separatamente".

La Commissione parlamentare di inchiesta proseguirà gli approfondimenti per comprendere i motivi per cui l’orologio sia caduto separatamente. Le ipotesi sulla causa del distacco dell’orologio, che emergono dalla relazione, infatti, sono che il cinturino possa essersi staccato perché si è agganciato al perno centrale del davanzale da cui Rossi è caduto oppure che le anse dell’orologio, sul polso di Rossi trattenuto con una o due mani, si siano piegate e sganciate. Ulteriori chiarimenti che, a quanto si apprende, saranno al centro di nuove verifiche e simulazioni anche con l’impiego di un manichino. "Ora – ha aggiunto Vinci – ci sarà da verificare come Rossi si sia procurate quelle lesioni sanguinanti sul dorso del polso visto che non possono essere state causate dall’urto col suolo".

La vedova di David Rossi: "Speriamo che la verità venga davvero fuori"

Antonella Tognazzi, vedova di David Rossi, ha commentato all'Adnkronos: "Speriamo che la verità venga davvero fuori: questo è già il primo passo in quella direzione. Per me – continua – è una boccata di ossigeno perché è quello che abbiamo sempre sostenuto e hanno fatto di tutto per screditarci. Mi sembra che questa Commissione stia veramente lavorando seriamente e, se si lavora bene, gli elementi escono fuori".