video suggerito

La morte del manager di Mps David Rossi e l’autoaccusa del killer di Prati: cosa sappiamo Sono in corso accertamenti dopo le parole di Giandavide De Pau, il criminale in carcere per aver ucciso tre donne a Roma, riguardo il suo coinvolgimento nella morte di David Rossi, il manager di Monte Paschi di Siena. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sulla morte di David Rossi ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

6 marzo 2013. Dalla finestra al terzo piano di un ufficio della banca Monte Paschi di Siena cade un uomo. È precipitato per quindici metri, ma quando atterra è ancora vivo. Si tratta di David Rossi, manager e portavoce di Mps. L'uomo morirà dopo una ventina di minuti di agonia: a trovare il corpo, due suoi colleghi, che si sono affacciati dalle finestre e hanno visto l'uomo a terra. David Rossi però, era già morto. Un decesso, quello del responsabile comunicazione della banca, archiviato come suicidio ma sul quale – ancora oggi – fioccano dubbi e incertezze. La famiglia ha sempre sostenuto si sia trattato di un omicidio, ma tre indagini aperte sul caso stabiliranno che l'uomo ha deciso volontariamente di porre alla sua vita.

David Rossi.

La perquisizione domiciliare dopo lo scandalo Mps

Secondo quanto emerso dalle indagini, David Rossi era molto provato da una perquisizione domiciliare avvenuta nell'ambito di un'indagine su Monte Paschi di Siena relativa all'acquisizione della Banca Antonveneta. L'uomo non fu mai indagato, ma il suo stato d'animo non era sereno, aveva paura di essere arrestato e finire in mezzo a una vicenda più grossa di lui. Nel marzo 2021 fu anche aperta una commissione parlamentare d'inchiesta sul caso, per verificare se effettivamente l'uomo si sia ucciso o se sia stato magari spinto a farlo per motivi ancora sconosciuti. Nel 2023 ne fu aperta un'altra, tuttora operativa.

La ‘confessione' di De Pau

Della morte di David Rossi si è tornato a parlare dopo le parole di Giandavide De Pau, l'ex autista di Michele Senese e criminale che due anni fa uccise tre donne a Roma nel quartiere Pari, Xiuli Guo, Yan Rong Li e Marta Castano Torres. L'uomo ha dichiarato di aver avuto un ruolo nella morte di David Rossi, quale ancora non si sa. La commissione parlamentare di inchiesta ha commissionato al Ris un esame antropometrico sulle due figure riprese da una telecamera di sorveglianza e mai identificate, che si fermano a guardare il corpo di De Pau in terra subito dopo la caduta. L'obiettivo è verificare se una delle due figure corrisponda a quella di De Pau. Che, finora, ha confessato diversi delitti, molti dei quali non ancora verificati. Il sospetto, è bene dirlo, è che l'uomo stia cercando di farsi passare per incapace di intendere e di volere e che stia parlando a ruota libera per confondere ancora di più gli inquirenti. Al momento sembra che De Pau non sarà audito dalla commissione parlamentare. Più passa il tempo e più l'uomo infatti risulta inattendibile, con parole che sembrano puntare a voler sparigliare le carte e gettare confusione.

Leggi anche Il killer di Prati De Pau si autoaccusa della morte di David Rossi: scattano le verifiche del Ris

A sinistra una delle immagini dai video di sorveglianza di Siena, a destra Giandavide De Pau.

Un passato nel mondo della criminalità organizzata

Una strategia? O una vera confessione? Questo dovranno appurare le indagini su Giandavide De Pau, arrestato due anni fa dopo gli efferati femminicidi di tre donne a Prati. I loro corpi furono trovati dai condomini, mentre De Pau fu arrestato pochi giorni dopo, quando la sorella e la madre del killer lo denunciarono: era tornato a casa con i vestiti sporchi di sangue e aveva iniziato a farfugliare qualcosa su quanto accaduto. Un passato, quello dell'uomo, fatto di ruoli nel mondo della criminalità organizzata, problemi di tossicodipendenza e vari soggiorni nei centri di igiene mentale. Ma davvero ha problemi? Non si esclude che l'uomo, proprio come il boss di camorra cui faceva da guardiaspalle – Michele Senese, detto appunto ‘o pazzo – stia millantando. Si vedrà se lo sta facendo anche in relazione alla morte del portavoce della banca Montepaschi di Siena.