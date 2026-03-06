Morte David Rossi, il video degli ultimi istanti di vita in una ricostruzione della Commissione d’inchiesta

Il presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, ex capo della comunicazione di Mps, ha sottolineato che dopo 13 anni si parla “finalmente di prove tangibili che sconfessano il suicidio” dell’ex manager e che accostano al caso la parola “omicidio”.

David Rossi

Due perizie per asserire che David Rossi, capo della comunicazione della banca Mps, non si è ucciso volontariamente. Gianluca Vinci, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Rossi ha espresso soddisfazione per la svolta nel caso durante la presentazione a Siena del rendiconto di metà mandato della commissione.

"Siamo qui perché finalmente, dopo tanti anni e due perizie depositate, abbiamo rinvenuto prove tangibili che escludono il resto volontario. Ne abbiamo preso atto in commissione anche questa settimana. All'unanimità abbiamo votato che si tratta di un omicidio. Andremo avanti per trovare colpevoli e movente".

Rossi ha perso la vita il 6 marzo del 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio al terzo piano della sede della banca a Siena. A 13 anni dal caso, inizialmente bollato come suicidio, lo scorso dicembre una nuova perizia ha dato una svolta alle indagini. In seguito alle nuove analisi, per la prima volta si accosta in modo esplicito la parola omicidio alla morte di Rossi.

Il 2 marzo l'inchiesta è stata riaperta dopo che le perizie hanno mostrato che l'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, prima di morire, è stato trattenuto fuori dalla finestra del suo ufficio per i polsi. Ci sarebbe stata quindi un'altra persona quella notte: Rossi sarebbe stato prima trattenuto per i polsi, poi tenuto fuori dalla finestra per il braccio sinistro.

Anche le lesioni sul viso testimonierebbero un impatto del volto di Rossi con la finestra, prima che con l'asfalto. Se i soccorsi fossero stati allertati tempestivamente, il manager avrebbe potuto essere salvato. Secondo una prima ricostruzione, Rossi sarebbe stato aggredito nel suo ufficio da una o più persone e dopo una colluttazione, sarebbe rimasto appeso alla finestra dalla quale è poi precipitato.

Durante la presentazione del rendiconto di metà mandato della Commissione d'inchiesta è stato inoltre presentato un video di ricostruzione sugli ultimi istanti di vita di David Rossi. Grazie a quanto emerso dalle analisi tecniche e dalle perizie, è stata ricostruita un'ipotetica aggressione all'ex capo della comunicazione di Mps e l'impatto del viso di Rossi con la finestra prima di cadere nel vuoto. Secondo i consulenti della Commissione, il tenente del RIS Adolfo Gregori e il medico legale Robbi Manghi, questa simulazione rappresenta un elemento a sostegno della tesi dell'omicidio.

L'avvocato Paolo Pirani che segue la famiglia Rossi ha sottolineato che la Procura di Siena "ha il dovere di iscrivere un fascicolo per omicidio" sul caso. "Non si deve più parlare di come è morto, ma bisogna capire chi ha ucciso Rossi".

"Pretendiamo che l'istanza di riapertura per omicidio sia presa sul serio – ha continuato il legale – e che venga valutata con un'iscrizione a modello 44". "In 13 anni si è capito qualcosa in più e lo dice la scienza: quello che è stato fatto in questo lasso di tempo, poteva essere fatto in 13 mesi. Anche per questo è stata istituita una commissione di inchiesta".

"Penso che chi vorrà farsi carico di nuove indagini e collaborare con noi sarà il benvenuto" ha concluso, insistendo sulla necessità di iniziare ad accertare l'identità del killer.