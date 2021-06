È morta Camilla, la 18enne di Sestri Levante ricoverata domenica al San Martino di Genova dopo una trombosi al seno cavernoso e operata per la rimozione del trombo e per ridurre la pressione intracranica. Era stata vaccinata con il vaccino anti Covid AstraZeneca il 25 maggio nell'open day per gli over 18. "Purtroppo, poche ore fa, Sestri Levante è stata colpita da un lutto che mai avremmo voluto vivere – dice la sindaca di Sestri Valentina Ghio -. L'amministrazione comunale e tutta la città si stringono intorno alla famiglia della ragazza scomparsa oggi. In questo momento di dolore esprimo tutto il mio affetto e la mia vicinanza ai familiari di Camilla".

La ragazza aveva partecipato il 25 maggio ad un Open Day per la somministrazione del vaccino AstraZeneca, poi domenica scorsa è stata ricoverata in ospedale e immediatamente sottoposta a un intervento di neuroradiologia per rimuovere meccanicamente un trombo. Successivamente era intervenuta l'equipe neurochirurgica "per un intervento volto a detendere la pressione intracranica derivante dall'emorragia". L'ospedale aveva anche comunicato di aver attivato la procedura di segnalazione all'Aifa ai fini della farmacovigilanza, nella quale sono stati indicati anche i farmaci assunti dopo la vaccinazione. Come si legge nell'ultimo comunicato dell'ospedale San Martino di Genova, le sue condizioni erano fino a poche ore fa gravi ma stabili.

Qualche giorno dopo il ricovero di Camilla, anche una donna di 34 anni di Alassio è stata trasportata al pronto soccorso del San Martino dopo aver accusato un forte mal di testa sul posto di lavoro: nei giorni precedenti aveva ricevuto AstraZeneca. La paziente, si legge sempre nel bollettino del San Martino del 9 giugno, "è stata sottoposta a fibrinolisi di alcuni trombi presenti nella parte venosa del circolo epatico con buoni risultati. Attualmente è ricoverata in Terapia Intensiva in respiro spontaneo. È in terapia anticoagulante e verrà sottoposta a precauzionali indagini angiografiche del circolo cerebrale. Permanendo la situazione di basso livello ematico di piastrine nel sangue, la paziente necessita di monitoraggio presso la Terapia Intensiva". In seguito a queste notizie proprio oggi Alisa, l'agenzia per la sanità della Regione Liguria, ha dato indicazioni a tutte le sedi vaccinali di sospendere, fino a nuova indicazione e a scopo precauzionale, la somministrazione del lotto ABX1506 del vaccino AstraZeneca, in attesa di eventuali altri provvedimenti da Aifa.