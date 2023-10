Modena, il furgone guidato dal compagno finisce contro il palo della luce: Ana Maria muore a 29 anni La donna, di origine romena e madre di due bambini, viveva a Scandiano. Sta viaggiava su un furgone condotto dal compagno, che ora si trova ricoverato in ospedale. Il mezzo è finito contro un palo della luce a Levizzano di Castelvetro.

Si chiamava Ana Maria Botezatu, 29enne di origine rumena e residente a Scandiano, la donna morta ieri sera intorno alle ore 19 in un tragico incidente sulle colline di Levizzano di Castelvetro, in provincia di Modena.

Stava viaggiava sul sedile del passeggero su un furgone guidato dal compagno, un connazionale 41enne, ora ricoverato all’ospedale di Baggiovara ma non in pericolo di vita, quando il mezzo si è schiantato contro un palo in cemento ai margini della strada. L'impatto è stato fatale alla 29enne.

Più precisamente l’incidente è accaduto in via Sapiana, poco prima dell’incrocio con la via principale, via Croce, che porta nel cuore del paese vicino. Una strada non particolarmente illuminata. Per cause ancora da accertare, il Fiat Ducato guidato dal 41enne è uscito di strada, terminando la propria corsa contro un palo della luce. Ad avere la peggio è stata Ana Maria.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 insieme ai Vigili del Fuoco ed è stato fatto arrivare anche l'elisoccorso: i soccorritori hanno fatto di tutto per salvarle la ragazza, ma purtroppo non c’è stato scampo. Il compagno è stato medicato e portato all’ospedale civile di Baggiovara per ulteriori esami vista la gravità dell’incidente.

Nell'incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi, ma saranno gli accertamenti dei carabinieri a chiarire nei dettagli la dinamica. E le eventuali responsabilità di questo dramma.

Il tratto stradale è stato chiuso interamente al traffico per permettere le operazioni di soccorso e la ricostruzione della dinamica che ha portato al drammatico sinistro.

Ana Maria Botezatu era mamma di una bimba di nove anni e di un ragazzino poco più grande.