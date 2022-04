Modena, grave incidente sulla A1: un morto e traffico in tilt nel giorno dell’esodo di Pasqua Schianto fra due auto e un camion: ci sono anche due feriti. Code in aumento e traffico deviato sulla via Emilia.

A cura di Biagio Chiariello

Un grave incidente all'alba di oggi, 16 aprile, sull'autostrada A1 Milano-Napoli ha coinvolto tre autovetture e un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e sanitari 118 che hanno estratto dalle lamiere delle auto tre persone. Per una di queste, purtroppo, non c'era più nulla da fare, era già morta. Due i feriti portati d'urgenza in ospedale a Modena.

Traffico in tilt nel giorno dell'esodo di Pasqua

L'incidente ha provocato la temporanea chiusura del tratto compreso tra Modena sud e Modena nord in direzione Milano in una giornata importante per la viabilità in Italia con migliaia di persone in viaggio per le vacanze di Pasqua. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3 Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Attualmente in direzione Milano il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda, mentre si registrano 4 km di coda in direzione Bologna. Agli utenti provenienti da Bologna e diretti verso Milano, dopo l'uscita obbligatoria a Modena Sud, si consiglia di percorrere la SS9 "Emilia" e rientrare in autostrada a Modena Nord. Percorso inverso per gli utenti provenienti da Milano e diretti verso Bologna.