Modena, bimbo caduto dal balcone: è grave. Arrestata babysitter: “Non aveva mai dato segni di squilibrio” “Non aveva mai dato segni di squilibrio” ha chiarito in serata la nonna del piccolo riferendosi a Monica Santi, babysitter di 32 anni. La donna ora deve rispondere di tentato omicidio: non si sarebbe trattato di un incidente, né di una disattenzione, quel bimbo sarebbe stato fatto cadere intenzionalmente.

A cura di Biagio Chiariello

Non sarebbe stato un incidente ma un gesto volontario. Da qui l'accusa per tentato omicidio nei confronti di Monica Santi, babysitter di 32 anni, incensurata, laureata in Economia e Commercio, arrestata ieri dopo quanto accaduto a Soliera, nella provincia di Modena, dove ieri intorno alle 10.30 un bambino di 13 mesi è caduto dall'alto facendo un volo di circa tre metri dal secondo piano di casa sua. In quel momento i genitori erano al lavoro e in casa, oltre alla tata, c’era anche la colf. Il piccolino è adesso ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna dove è giunto, in condizioni critiche, trasportato in eliambulanza. Sarebbero stati alcuni vicini di casa a dare l'allarme dopo essersi accorti che a ridosso dell'edificio giaceva, a terra, il piccolo: "Era riverso a terra, sembrava dormisse" ha raccontato l’uomo che per primo ha chiamato il 112 e che però, precisa, non ha "visto altro".

Chiaramente sotto choc i parenti del bimbo. "Non aveva mai dato segni di squilibrio" ha chiarito in serata la nonna del piccolo riferendosi alla babysitter. "Siamo scioccati — ha proseguito la donna , è una cosa troppo brutta da raccontare. Non posso dire altro, ci sono indagini in corso". "È sotto choc, fortemente provata, non ricorda niente" spiega Francesca Neri, l’avvocata, nominata d’ufficio, che assiste Monica Santi. "L’interrogatorio è durato pochissimo — riferisce la legale — perché la mia assistita è in completo stato confusionale, quasi incapace di parlare". La donna lavorava da gennaio con i genitori del bimbo. "Otto ore al giorno, ma non so aggiungere nulla di più" racconta ancora l’avvocata delle bambinaia.