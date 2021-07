Mini bus si ribalta in autostrada: A1 bloccata. Nove i feriti Un mini bus si è ribaltato lungo l’autostrada A1 intorno alle 14.30 di oggi pomeriggio. I nove passeggeri a bordo del mezzo sono rimasti lievemente feriti. Le loro condizioni di salute non destano preoccupazione. Chiuso al traffico il tratto di strada aretino con code lunghe circa 8 km. Le corsie sono state nuovamente aperte dopo la messa in sicurezza con rimozione dei detriti.

A cura di Gabriella Mazzeo

Questo pomeriggio i vigili del fuoco del distaccamento di Montevarchi sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto lungo il tratto valdarnese dell'Autostrada del Sole. Nei pressi del comune di Terranuova Bracciolini un pulmino si è ribaltato per cause che sono ancora da accertare. I vigili del fuoco e il personale sanitario si sono occupati di soccorrere i passeggeri del mezzo che fortunatamente sono riusciti ad uscire dal pulmino da soli. Cinque ambulanze sono arrivate sul posto insieme agli agenti della polizia stradale. Fortunatamente i coinvolti, che sarebbero almeno 9 secondo quanto diffuso dalle autorità che si sono recate sul posto per gli accertamenti del caso sulla dinamica, non hanno riportato ferite gravi e se la sono cavata con pochi interventi di primo soccorso che non avrebbero richiesto l'ospedalizzazione.

Il tratto della A1 è stato chiuso al traffico per mettere in sicurezza la strada. L'intera carreggiata, infatti, è stata occupata dal pulmino che si è ribaltato nelle prime ore del pomeriggio. Dopo l'uscita obbligatoria di Valdarno, complice anche il traffico più intenso in vista delle ferie estive, si sono formate code di auto per 7 km. Anche in direzione opposta, verso Roma, sono state registrate code di macchine lunghe 8 km. Sul posto è accorso anche il personale di Autostrade per l'Italia, occupato nei rilievi del caso e nella rimozione dei detriti. Il tratto di strada interessato dal sinistro stradale è stato poi riaperto qualche ora dopo. Le corsie tra i caselli di Valdarno (Arezzo) e Incisa (Firenze), chiuse poco dopo le 14.30, sono di nuovo fruibili per il traffico. Secondo le prime indiscrezioni, sarebbero 9 le persone che viaggiavano sul pulmino al momento dell'incidente. Tutte sono rimaste ferite, ma nessuno ha fortunatamente riportato gravi ingiurie.