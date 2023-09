Minaccia l’ex moglie di darle fuoco con una tanica di alcol: “Farai la fine delle altre donne” Un uomo di 45 anni è stato fermato e portato in carcere dopo che nella notte di martedì 12 settembre si è presentato sotto casa dell’ex moglie con una tanica di alcol minacciando di darle fuoco. È successo a Firenze, in zona Isolotto. La polizia ha inoltre scoperto che la donna subiva da tempo vessazioni e atti intimidatori.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

È stato fermato e portato nel carcere fiorentino di Sollicciano in attesa della convalida dell'arresto, l'uomo di 45 anni che nella notte di martedì 12 settembre, intorno alle 2 di notte, ha minacciato di morte l’ex moglie dalla quale stava divorziando con una tanica di alcol etilico. Il fatto sarebbe avvenuto in zona Isolotto, rione del capoluogo toscano, dove l'uomo ha aspettato la donna, più giovane di qualche anno, nell'ingresso del condominio dove abita per minacciare di darle fuoco.

La donna, secondo quanto riporta La Nazione, a un certo punto sarebbe riuscita a fuggire con la propria auto, inseguita dall'ex marito che tentava di colpirla con la sua vettura. La donna sarebbe poi stata costretta a fermarsi a un semaforo e, a questo punto, l’uomo sarebbe sceso dalla macchina e le avrebbe intimato di sbloccarlo su WhatsApp.

Avrebbe poi anche minacciato l'ex moglie dicendole che l'avrebbe attesa sotto la sua abitazione dove sarebbe dovuta ritornare. Scattato il verde, la donna sarebbe riuscita ad allontanarsi e a chiamare il 112. A soccorrere la donna è stata la polizia di Stato.

Le forze dell'ordine hanno scoperto che quanto avvenuto la scorsa notte sarebbe stato solo l’ultimo di una serie di episodi di stalking, fatti di minacce, pedinamenti e intimidazioni. “Ti faccio fare la fine di altre donne”, avrebbe scritto l'uomo in un messaggio mandato a luglio all'ex moglie, alludendo alle vittime di femminicidio, come si legge su La Repubblica.

L'uomo è stato rintracciato vicino al proprio posto di lavoro, in provincia di Firenze, e nella sua auto è stata trovata e sequestrata una tanica di alcol etilico denaturato, molto probabilmente la stessa usata la notte scorsa. Gli agenti hanno anche sequestrato il telefono cellulare del 45enne sul quale ci sarebbero le tracce riconducibili all’accusa di atti persecutori.