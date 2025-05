Minaccia l’ex compagna con le forbici, fermato 19enne a Bolzano. Diceva: “Turetta modello da seguire”

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Un ragazzo di 19 anni di Merano – in provincia di Bolzano – è stato arrestato dopo aver aggredito con un paio di forbici l’ex fidanzata, filmando l’intera scena con il proprio cellulare. L’aggressione è avvenuta in una zona isolata della cittadina, dove il giovane aveva attirato la vittima con un pretesto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, avrebbe minacciato la ragazza costringendola a cancellare tutti i suoi contatti telefonici, mentre la riprendeva visibilmente scossa e sotto costrizione.

Solo grazie a un momento di distrazione dell’aggressore, la giovane – sotto shock – è riuscita a inviare la sua posizione alla famiglia. Decisivo l’intervento di uno zio, che ha raggiunto il luogo e trattenuto il 19enne fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Il ragazzo è stato trovato in possesso delle forbici e di un grosso sasso, elementi che alimentano l’ipotesi della premeditazione.

La minaccia social e il "modello Turetta"

Le indagini della procura di Venezia, ora titolare del fascicolo, si stanno concentrando anche sul comportamento persecutorio tenuto dal giovane prima dell’aggressione. Da tempo, infatti, molestava la ex anche via social, utilizzando profili falsi per inviarle insulti e minacce. Tra i contenuti più agghiaccianti, un post sequestrato dagli inquirenti in cui scriveva: "Cose da comprare: mappa d’Italia, scotch, sacchi dell’immondizia, coltelli, soldi per la benzina. Turetta modello da seguire", un chiaro riferimento all'assassino di Giulia Cecchettin.

Un altro caso a Gallarate

L’episodio di Merano si inserisce in un contesto nazionale sempre più preoccupante, con casi di violenza di genere in costante aumento. A Gallarate, in provincia di Varese, un 23enne è stato arrestato con l’accusa di stalking aggravato. Dopo la fine della relazione, aveva iniziato a inviare centinaia di messaggi minacciosi alla ex compagna, culminando in frasi agghiaccianti come: "Capisco perché tanti ragazzi, come Filippo Turetta, arrivano a compiere certi gesti" e "Sia chiaro, tu morirai, magari tra vent’anni, ma ti ammazzo". Anche in questo caso, la denuncia della vittima ha permesso l’intervento dei carabinieri.