Dopo aver litigato per l’ennesima volta con la moglie in casa, ha minacciato di uccidere la donna brandendo addirittura una motosega. Per questo un uomo di 53 anni è stato sottoposto a Tso obbligatorio e quindi allontanato dalla casa di famiglia a Montecatini, provincia di Pistoia, in Toscana. L ’episodio nella mattinata di sabato quando in casa della coppia l’uomo ha aggredito la moglie prima con un coltello e poi brandendo la sega a motore. Ad evitare che l’aggressione potesse sfociare nell’ennesimo femminicidio è stato l’intervento tempestivo di una pattuglia di carabinieri della Stazione di Montecatini Terme.

Ad allertare i militari dell’Arma sono stati alcuni vicini della coppia allarmati dalle urla e dalle richieste di aiuto che arrivano dall’abitazione. In realtà neanche la vista dei carabinieri è servita a calmare il cinquantatreenne che ha continuato a dare sfogo alle proprie intemperanze anche in presenza delle forze dell’ordine. Per questo si è deciso per un Tso, un trattamento sanitario obbligatorio disposto dal giudice.

L'uomo poi è stato sottoposto anche all'allontanamento urgente dalla casa di famiglia con divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna, una misura cautelare decisa sempre dal giudice dopo aver valutato i fatti. Come ricostruito dai carabinieri, infatti, non era la prima volta che l’uomo aggrediva e minacciava la donna. Il 53enne originario di Pescia ma residente a Montecatini era già stato denunciato in passato per maltrattamenti in famiglia e minaccia grave.