Attualità
video suggerito
video suggerito

Minaccia la ex con video Ai in cui compare con la figlia di 3 anni mentre punta la pistola: 31enne arrestato

L’uomo veronese era già sottoposto a divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, ma aveva trovato il modo di minacciare la ex con un’app di intelligenza artificiale in cui si mostrava con la figlia piccola in braccio e una pistola.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Antonio Palma
0 CONDIVISIONI
Immagine

Per continuare a perseguitare la ex compagna a distanza, nonostante il braccialetto elettronico, un trentunenne veronese ha pensato di usare un'app di intelligenza artificiale creando un video in cui compariva con in braccio la figlia di tre anni mentre puntava una pistola in direzione dell'obiettivo minacciando la donna di morte. Un gesto a dir poco allarmante che, dopo la segnalazione alle autorità, ha fatto scattare un immediato inasprimento delle misure restrittive nei confronti dell'uomo con l'arresto immediato.

Il provvedimento è stato eseguito dagli uomini della Polizia di Stato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Verona. Il trentunenne infatti era già destinatario di una precedente provvedimento emesso dallo stesso Gip di Verona per precedenti episodi di maltrattamenti in famiglia e dei reati di lesione personale in danno dell’ex compagna.

Per lui il tribunale aveva emesso già un provvedimento di misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico ed evitare così un incontro con la donna. Non potendosi avvicinare alla ex, però, l'uomo avrebbe iniziato a perseguitarla con continui messaggi di minacce, compresi alcuni espliciti di morte. Più volte l'uomo avrebbe fatto riferimento a braccialetto elettronico che indossava e al fatto che non avrebbe protetto la ex compagna.

Leggi anche
Fermato per furto in Ohio, estrae una pistola e minaccia un poliziotto: l'agente lo immobilizza, il video

Un crescendo di atti intimidatori culminato quindi con il video realizzato con intelligenza artificiale in cui appunto compariva con una pistola puntata verso l'obiettivo in cui mimava con la bocca la frase "Ti uccido". Viste la dinamica e l'escalation di gesti messi in atto dall'indagato, il GP ha deciso immediatamente per un provvedimento di maggiore tutela della vittima imponendo il carcere per l'uomo.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Tragedia in
Svizzera
Almeno 40 morti, si indaga per incendio e omicidio colposi: "Bilancio può aumentare"
Musumeci firma lo stato di mobilitazione della Protezione Civile: cosa significa
In un video l'inizio dell'incendio nel bar di Crans-Montana: alcuni ragazzi provano a spegnere le fiamme
Chi sono Jessica e Jacques Moretti, proprietari del bar “Le Constellation” a Crans-Montana: si sono salvati
Tra le vittime ci sarebbe il golfista Emanuele Galeppini, l'annuncio della Federgolf. Lo zio: "Aspettiamo l'esame del DNA"
Come funzionano le candele da cui partivano le fontane di scintille
Come si curano i feriti che sono stati ustionati
Le immagini del luogo
Le foto del locale prima dell’incendio: il dettaglio dei pannelli
L'ipotesi effetto flashover
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views