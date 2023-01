Minaccia di lanciarsi dal ponte in preda alla disperazione, giovane notato dai passanti e salvato La terribile scena del giovane a cavalcioni sulla balaustra del ponte Oreto a Palrmo si è presentata in tutta la sua drammaticità davanti agli occhi dei passanti tra il tardo pomeriggio e la prima serata di giovedì.

L’immediato intervento di alcuni passanti e poi della polizia hanno evitato una tragedia nelle scorse ore a Palermo dove un ragazzo, in preda alla disperazione, minacciava di lanciarsi dal ponte mettendo in atto un tragico gesto.

La terribile scena del giovane a cavalcioni sulla balaustra del ponte Oreto si è presentata in tutta la sua drammaticità davanti agli occhi dei passanti tra il tardo pomeriggio e la prima serata di ieri, giovedì 12 gennaio.

Fortunatamente nessuno si è girato dall’altra parte e anzi diversi passanti si sono prodigati non solo a chiamare i soccorsi ma anche a rassicurare l’uomo per faro desistere o comunque per guadagnare tempo in attesa degli aiuti.

L’allarme è stato lanciato poco prima delle 19.30 di ieri quando alla centrale operativa del 112 sono arrivate diverse telefonate che segnalano la presenza del ragazzo sul ponte che urlava di volerla fare finita e di voler morire.

I passanti, senza avvicinarsi troppo, hanno provato a convincere il ragazzo avviando una trattativa proseguita poi anche dopo l’arrivo della polizia.

Sul posto sono accorsi gli agenti del commissariato Oreto-stazione e le volanti dell’Ufficio prevenzione generale che, dopo avergli parlato a lungo, sono riusciti a bloccare il giovane con un intervento fulmineo che ha evitato conseguenze peggiori.

Durante l’intervento, probabilmente a causa del fronte stress, il ragazzo si è sentito male ed è svenuto in preda alle convulsioni.

Sono stati gli stessi poliziotti presenti i primi a soccorrerlo girandolo su un fianco per evitare che si soffocasse in attesa dei soccorsi medici. Infine il ragazzo è stato preso in carico dal personale del 118 intervenuto sul posto in ambulanza e trasportato per controlli all’ospedale Civico di Palermo.