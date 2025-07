“Mi hanno violentata durante la crociera”, turista 20enne denuncia tutto all’arrivo a Livorno: indagini

La violenza sarebbe avvenuta durante la navigazione dal porto di Barcellona, in Spagna, a quello di Livorno. Proprio nel porto toscano la ragazza ha raccontato quanto le sarebbe accaduto a bordo della nave da crociera facendo scattare la procedura del Codice Rosa riservato alle vittime di violenza.

Immagine di archivio

Una turista statunitense, una ragazza ventenne, ha denunciato di essere stata violentata a bordo di una nave da crociera sua quale si trovava per un tour nei Paesi del Mar Mediterraneo. La violenza sarebbe avvenuta durante la navigazione dal porto di Barcellona, in Spagna, a quello di Livorno, in Toscana, ultimo tratto della crociera.

Proprio nel porto toscano la ragazza ha raccontato quanto le sarebbe accaduto a bordo della nave da crociera Norwegian Breakway. Si tratta di un'imbarcazione che naviga attualmente sotto bandiera della Bahamas e appartenente alla Norwegian Cruise Line, una compagnia usa su cui si trovano molti connazionali della giovane.

Come ricostruisce il quotidiano Il Tirreno, l'allarme è scattato nella mattinata di ieri, martedì 14 luglio, quando la nave da crociera è attraccata al porto di Livorno Il primo allarme sarebbe venuto però già a bordo dove gli addetti avrebbero raccolto la denuncia della passeggera. Una volta giunti in porto, il caso è stato segnalato alle autorità italiane. Per la ventenne è scattata così la procedura del Codice Rosa riservato alle vittime di violenza.

Leggi anche Il salvataggio della bimba di 5 anni caduta da un oblò in crociera: il padre eroe non aveva visto nulla

La ragazza è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso e per un aiuto psicologico e quindi ascoltata dalla polizia. Agli agenti della Polmare di Livorno la ragazza ha confermato il racconto della violenza.

Sul caso sono ancora in corso gli accertamenti degli agenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Vista la delicatezza del caso, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. Nelle scorse ore è stato effettuato anche un sopralluogo a bordo della nave da crociera, che oggi resta ferma al porto di Livorno, per individuare elementi utili ai fini investigativi.