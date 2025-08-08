Mezzo pesante in fiamme sull’A1, riaperto tratto tra Firenzuola e Aglio: si segnalano 7 km di coda

È stato riaperto il tratto compreso tra Firenzuola e il bivio con la A1 Panoramica in direzione Firenze, chiuso per l’incendio di un mezzo pesante in fiamme nella galleria Largnano. Sono in corso le operazioni di raffreddamento e rimozione del mezzo. Nel tratto interessato il traffico transita su una corsia e al momento ci sono 7 chilometri di coda tra Badia e il bivio con la A1 Panoramica.

Immagine di repertorio.

È stato riaperto il tratto compreso tra Firenzuola e il bivio con la A1 Panoramica in direzione Firenze, chiuso alle 7.40 della mattina di oggi, venerdì 8 agosto, per l'incendio di un mezzo pesante in fiamme nella galleria Largnano. Lo fa sapere la società Autostrade per l'Italia.

L'incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco e, a quanto si apprende, sono in corso le operazioni di raffreddamento e rimozione del mezzo.

Nel tratto interessato il traffico transita su una corsia e al momento ci sono 7 chilometri di coda tra Badia e il bivio con la A1 Panoramica in direzione Firenze. In alternativa, come consiglia Autostrade per l'Italia, chi viaggia da Bologna verso Firenze può percorrere la A1 Panoramica.

In mattinata sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 4 Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia che si sono occupati delle operazioni di messa in sicurezza della strada e di spegnimento del rogo.

Soltanto pochi giorni fa, mercoledì 6 agosto, un altro camion era andato in fiamme nella Galleria di base della Direttissima, tra Firenzuola e Badia, in direzione di Bologna, nel comune di Barberino del Mugello. A prendere fuoco pare sia stata una cella frigorifera del camion, fermo in un’isola di emergenza e scarico di materiale.

L’incidente è avvenuto a circa 4 chilometri dall’ingresso della galleria, lunga complessivamente 8 chilometri. Anche in quest'occasione sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Firenze e Bologna, con squadre dai distaccamenti di Barberino del Mugello e Firenze Ovest, due autobotti e il carro aria.

Al loro arrivo, il personale di Gestione della sicurezza antincendio aveva già iniziato lo spegnimento, concentrato sulla cabina di guida e su parte del vano frigo. L’incendio è stato rapidamente contenuto e il veicolo bonificato.