Mettono pentola di ferro nel microonde: scoppia incendio al Social Hub di Firenze, 500 evacuati nell'hotel I fatti sono avvenuti nella mattinata di oggi, 20 maggio, al Social Hub di Firenze. Evacuate 500 persone per precauzione, attivato il piano d'emergenza. Non si risulterebbero feriti.

A cura di Biagio Chiariello

Il Social Hub di Firenze

Paura questa mattina a Firenze, dove il Social Hub, l’hotel di viale Belfiore inaugurato di recente, è stato evacuato a causa di un principio d’incendio. Le fiamme si sono sprigionate da un forno a microonde all’interno di una delle camere della struttura, facendo scattare immediatamente il piano di emergenza.

Circa 500 persone, tra ospiti e personale, sono state fatte uscire in via precauzionale. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, nemmeno gli occupanti della stanza da cui è partito l’incendio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e i sanitari della Asl, che ha attivato anche il protocollo per la maxi-emergenza, pur non essendoci stati feriti. Nel corso della prima mattinata l'allarme è comunque rientrato, al momento non è nota l'entità di eventuali danni alla struttura.

Secondo una prima ricostruzione fornita dalla direzione della struttura, all’origine dell’incendio ci sarebbe l’utilizzo improprio del microonde: qualcuno avrebbe inserito al suo interno una pentola di ferro, innescando le fiamme.

Il Social Hub di Firenze è una struttura imponente, con oltre 500 camere e 500 postazioni di coworking. Si tratta di un modello di ospitalità ibrida che accoglie sia soggiorni brevi che lunghi, pensato per una clientela internazionale.

L’azienda ha confermato l’accaduto attraverso una nota ufficiale:

"The Social Hub informa che questa mattina la struttura di Firenze Belfiore ha registrato un principio di incendio in una delle camere, causato da un uso improprio degli elettrodomestici in dotazione. Nessun ospite o membro dello staff è rimasto coinvolto. Sono state immediatamente attivate le procedure di emergenza e avvisate le autorità competenti. L’azienda sottolinea quanto la sicurezza della sua comunità sia di primaria importanza. La situazione è tornata rapidamente alla normalità e tutte le funzioni e servizi della struttura sono nuovamente in funzione. Gli ospiti sono potuti rientrare nelle loro camere e il coworking e gli spazi aperti al pubblico sono attivi. Sono in corso le verifiche rispetto ai danni subiti alla struttura che sembrano limitati alla camera dove ha avuto origine l’incidente".