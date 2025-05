video suggerito

Meteo Weekend, l'arrivo dell'anticiclone porta sole e bel tempo ma non mancano le piogge: le previsioni Il tempo migliora nel weekend del 10 e 11 maggio 2025 con ampie schiarite da nord a sud e temperature in aumento ma non mancheranno nuvole e piogge, in particolare sui rilevi di Alpi e Appennini e aree limitrofe e nelle zone interne dell'Italia.

A cura di Antonio Palma

Tempo in netto miglioramento in Italia nel corso del weekend del 10 e 11 maggio 2025. Le ultime previsioni meteo del finesettimana infatti indicano una rimonta dell'anticiclone a partire da sabato che regalerà due giornate di tempo più soleggiato e asciutto sul nostro Paese. Non mancheranno però nubi più compatte a ridosso dei monti e nelle aree limitrofe sabato 10 maggio che nel pomeriggio daranno luogo rovesci o isolati temporali sulle Alpi marittime, sull’Appennino ligure e sui monti tra Marche e Abruzzo. Nella giornata di domenica tempo ancora soleggiato su gran parte del Paese ma con peggioramento in vista nel corso del giorno. Anche le temperature saranno in lieve e generale aumento, in particolare sulle regioni settentrionali.

Rimonta dell'anticiclone porta il sole: le previsioni di sabato 10 maggio

Nella giornata di oggi sabato 10 maggio avremo dunque al mattino tempo asciutto su gran parte del centro sud ma ancora instabilità al nord con qualche pioggia isolata al Nord-Ovest. Dalla tarda mattinata qualche temporale interesserà Alpi, Prealpi, basso Piemonte e Liguria ma con fenomeni in attenuazione dal tardo pomeriggio sera. Piogge sparse e temporali isolati anche sull'area appenninica ed in particolare su Marche, Abruzzo e basso Lazio.

Meteo, tornano nubi e pioggia domenica 11 maggio

Domenica 11 maggio la giornata inizierà con il sole ma già in mattinata attesa nuvolosità al Nord-Ovest e all’estremo Sud con qualche pioggia tra Sicilia e Sardegna ma ampie schiarite e sole altrove. Nel corso del pomeriggio il tempo peggiorerà con rovesci e temporali sparsi in sviluppo su Alpi, Piemonte, Lombardia, Appennino settentrionale, zone interne del Centro-Sud e della Sardegna. Graduale aumento della nuvolosità e precipitazioni, anche localmente intense, su Umbria e Abruzzo e a ridosso delle aree appenniniche centrali. Nelle ore centrali della giornata, qualche pioggia anche in Molise, Campania, Puglia e Basilicata ma attesi miglioramenti in serata.